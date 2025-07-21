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В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием - РИА Новости, 21.07.2025
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14:50 21.07.2025 (обновлено: 15:09 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/poezda-2030417603.html
В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием
В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием - РИА Новости, 21.07.2025
В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием
Поезда Павелецкого направления, в том числе "аэроэкспрессы", следуют с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий, ряд электричек следуют по укороченным... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:50:00+03:00
2025-07-21T15:09:00+03:00
евгений тишковец
ржд
московская железная дорога
москва
общество
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Поезда Павелецкого направления, в том числе "аэроэкспрессы", следуют с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий, ряд электричек следуют по укороченным маршрутам для скорейшего ввода в график, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). До 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра, это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный, сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что за предстоящие 24 часа выпадет еще порядка 19-24 миллиметров. "В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий поезда Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессы, следуют с опозданием. Для скорейшего ввода в график ряд электричек следуют по укороченным маршрутам", - сообщили в МЖД. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для возвращения поездов в график."На направлении Домодедово поезда следуют с увеличенными интервалами. Возможна отмена некоторых рейсов. Для поездок рекомендуем воспользоваться нашими автобусами, курсирующими между станцией метро Домодедовская и аэропортом Домодедово каждые 15 минут", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса".
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евгений тишковец, ржд, московская железная дорога, москва, общество, домодедово (аэропорт)
Евгений Тишковец, РЖД, Московская железная дорога, Москва, Общество, Домодедово (аэропорт)
В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием

В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием из-за ливня

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Поезда Павелецкого направления, в том числе "аэроэкспрессы", следуют с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий, ряд электричек следуют по укороченным маршрутам для скорейшего ввода в график, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
До 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра, это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный, сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что за предстоящие 24 часа выпадет еще порядка 19-24 миллиметров.
"В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий поезда Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессы, следуют с опозданием. Для скорейшего ввода в график ряд электричек следуют по укороченным маршрутам", - сообщили в МЖД.
Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для возвращения поездов в график.
"На направлении Домодедово поезда следуют с увеличенными интервалами. Возможна отмена некоторых рейсов. Для поездок рекомендуем воспользоваться нашими автобусами, курсирующими между станцией метро Домодедовская и аэропортом Домодедово каждые 15 минут", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса".
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве с 1879 года
Вчера, 13:59
 
Евгений ТишковецРЖДМосковская железная дорогаМоскваОбществоДомодедово (аэропорт)
 
 
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