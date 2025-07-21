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Появились подробности после ДТП с вахтовкой в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025
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14:29 21.07.2025 (обновлено: 14:30 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/podrobnosti--2030410683.html
Появились подробности после ДТП с вахтовкой в Якутии
Появились подробности после ДТП с вахтовкой в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025
Появились подробности после ДТП с вахтовкой в Якутии
Двух пострадавших при опрокидывании "вахтовки" доставили в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри, всего госпитализированы 10 человек, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:29:00+03:00
2025-07-21T14:30:00+03:00
происшествия
якутск
нерюнгри
россия
колмар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Двух пострадавших при опрокидывании "вахтовки" доставили в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри, всего госпитализированы 10 человек, сообщает пресс-служба угледобывающей компании "Колмар". По данным компании, на момент происшествия в вахтовом автомобиле марки "Камаз" находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности. "В данный момент двое пострадавших отправлены санитарным рейсом в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри. Для оказания высококвалифицированной помощи на место происшествия направлены специалисты Республиканского центра медицины катастроф (РЦМК)", - информирует пресс-служба компании. Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://ria.ru/20250720/dtp-2030302896.html
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происшествия, якутск, нерюнгри, россия, колмар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Нерюнгри, Россия, Колмар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности после ДТП с вахтовкой в Якутии

Двух пострадавших при опрокидывании вахтовки доставили в Якутск, троих оперируют

© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Двух пострадавших при опрокидывании "вахтовки" доставили в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри, всего госпитализированы 10 человек, сообщает пресс-служба угледобывающей компании "Колмар".
По данным компании, на момент происшествия в вахтовом автомобиле марки "Камаз" находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.
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"В данный момент двое пострадавших отправлены санитарным рейсом в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри. Для оказания высококвалифицированной помощи на место происшествия направлены специалисты Республиканского центра медицины катастроф (РЦМК)", - информирует пресс-служба компании.
Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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ПроисшествияЯкутскНерюнгриРоссияКолмарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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