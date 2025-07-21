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В Подмосковье два моста пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 21.07.2025
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15:55 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/podmoskove-2030433098.html
В Подмосковье два моста пострадали из-за непогоды
В Подмосковье два моста пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 21.07.2025
В Подмосковье два моста пострадали из-за непогоды
Два моста в Наро-Фоминском городском округе пострадали из-за непогоды, сейчас на местах ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, сообщил глава округа... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:55:00+03:00
2025-07-21T15:55:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два моста в Наро-Фоминском городском округе пострадали из-за непогоды, сейчас на местах ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, сообщил глава округа Роман Шамнэ. "Наши аварийные бригады совместно с АО "Мосавтодор" оперативно приступили к устранению последствий затяжных ливней в Подмосковье. В результате воздействия стихии в нашем Наро-Фоминском округе пострадали два моста: в деревне Алексино, где около 200 жителей временно остались без проезда; в деревне Лукьяново, где проживает 20 человек", - написал Шамнэ в своем Telegram-канале. Он отметил, что на месте аварии работают 10 единиц спецтехники и более 20 специалистов. Организован подвоз необходимых материалов, а также обход домов. "Приложим все усилия, чтобы восстановить инфраструктуру максимально быстро — максимум к вечеру завтрашнего дня. Ситуация у меня на личном контроле, о результатах будем оперативно информировать", - добавил Шамнэ.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье два моста пострадали из-за непогоды

Два моста в Наро-Фоминском округе пострадали из-за непогоды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два моста в Наро-Фоминском городском округе пострадали из-за непогоды, сейчас на местах ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, сообщил глава округа Роман Шамнэ.
"Наши аварийные бригады совместно с АО "Мосавтодор" оперативно приступили к устранению последствий затяжных ливней в Подмосковье. В результате воздействия стихии в нашем Наро-Фоминском округе пострадали два моста: в деревне Алексино, где около 200 жителей временно остались без проезда; в деревне Лукьяново, где проживает 20 человек", - написал Шамнэ в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте аварии работают 10 единиц спецтехники и более 20 специалистов. Организован подвоз необходимых материалов, а также обход домов.
"Приложим все усилия, чтобы восстановить инфраструктуру максимально быстро — максимум к вечеру завтрашнего дня. Ситуация у меня на личном контроле, о результатах будем оперативно информировать", - добавил Шамнэ.
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