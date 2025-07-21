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Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговоры с Украиной - РИА Новости, 21.07.2025
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13:20 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/peskov-2030398633.html
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговоры с Украиной
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговоры с Украиной - РИА Новости, 21.07.2025
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговоры с Украиной
Никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:20:00+03:00
2025-07-21T13:20:00+03:00
в мире
украина
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москва
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владимир зеленский
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли изменения в составе российской переговорной группы на третьем раунде переговоров с Украиной. Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. -0-
https://ria.ru/20250720/zelenskiy-2030225545.html
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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговоры с Украиной

Песков: изменений в составе переговорной группы РФ на переговоры с Украиной нет

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли изменения в составе российской переговорной группы на третьем раунде переговоров с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России
20 июля, 05:24
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. -0-
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов
Вчера, 13:16
 
В миреУкраинаРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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