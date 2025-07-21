https://ria.ru/20250721/peskov-2030397968.html

Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов

Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов - РИА Новости, 21.07.2025

Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов

России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:16:00+03:00

2025-07-21T13:16:00+03:00

2025-07-21T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам", - сказал он журналистам на вопрос о предложениях России по меморандуму по урегулированию конфликта. В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

https://ria.ru/20250721/peregovory-2030342007.html

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