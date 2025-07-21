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Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/peskov-2030397968.html
Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов
Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов - РИА Новости, 21.07.2025
Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов
России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:16:00+03:00
2025-07-21T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир зеленский
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
москва
украина
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам", - сказал он журналистам на вопрос о предложениях России по меморандуму по урегулированию конфликта. В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250721/peregovory-2030342007.html
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дмитрий песков, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, москва, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Москва, Украина, Россия
Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов

Песков: Россия и Украина обменяются мнениями по двум проектам меморандумов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам", - сказал он журналистам на вопрос о предложениях России по меморандуму по урегулированию конфликта.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ: переговоры по Украине могут состояться в среду-четверг в Стамбуле
Вчера, 07:53
В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Кремль призвал надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с Россией
16 июля, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМоскваУкраинаРоссия
 
 
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