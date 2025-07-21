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Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 21.07.2025 (обновлено: 13:20 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/peskov-2030396607.html
Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков
Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2025
Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков
Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположные, поэтому предстоит большая дипломатическая работа, заявил... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:12:00+03:00
2025-07-21T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
владимир зеленский
рустем умеров
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположные, поэтому предстоит большая дипломатическая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть наш проект меморандума, и есть проект меморандума, который передан украинской стороной... Пока, скажем так, они являются абсолютно диаметрально противоположными. Предстоит большая дипломатическая работа", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250716/kreml-2029411755.html
https://ria.ru/20250721/peregovory-2030342007.html
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дмитрий песков, россия, украина, владимир зеленский, рустем умеров, москва
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Москва
Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков

Песков: проекты меморандумов РФ и Украины противоположны, предстоит работа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположные, поэтому предстоит большая дипломатическая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть наш проект меморандума, и есть проект меморандума, который передан украинской стороной... Пока, скажем так, они являются абсолютно диаметрально противоположными. Предстоит большая дипломатическая работа", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Кремль призвал надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с Россией
16 июля, 11:19
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ: переговоры по Украине могут состояться в среду-четверг в Стамбуле
Вчера, 07:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровМосква
 
 
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