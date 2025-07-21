https://ria.ru/20250721/peskov-2030396607.html
Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков
Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2025
Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков
Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположные, поэтому предстоит большая дипломатическая работа, заявил... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:12:00+03:00
2025-07-21T13:12:00+03:00
2025-07-21T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
владимир зеленский
рустем умеров
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположные, поэтому предстоит большая дипломатическая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть наш проект меморандума, и есть проект меморандума, который передан украинской стороной... Пока, скажем так, они являются абсолютно диаметрально противоположными. Предстоит большая дипломатическая работа", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250716/kreml-2029411755.html
https://ria.ru/20250721/peregovory-2030342007.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина, владимир зеленский, рустем умеров, москва
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Москва
Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил Песков
Песков: проекты меморандумов РФ и Украины противоположны, предстоит работа