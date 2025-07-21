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СМИ: переговоры по Украине могут состояться в среду-четверг в Стамбуле - РИА Новости, 21.07.2025
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07:53 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/peregovory-2030342007.html
СМИ: переговоры по Украине могут состояться в среду-четверг в Стамбуле
СМИ: переговоры по Украине могут состояться в среду-четверг в Стамбуле - РИА Новости, 21.07.2025
СМИ: переговоры по Украине могут состояться в среду-четверг в Стамбуле
Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться к концу недели, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле, сообщило издание İndependent türkce (Independent... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:53:00+03:00
2025-07-21T07:53:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться к концу недели, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле, сообщило издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники. Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. "…Кроме того, дипломатические источники сообщили, что российская и украинская делегации, как ожидается, встретятся в Стамбуле в конце этой недели. Переговоры могут состояться в среду или четверг. О месте, времени и составе делегаций на встрече ничего не сообщается", - говорится в публикации издания. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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россия, украина, стамбул, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СМИ: переговоры по Украине могут состояться в среду-четверг в Стамбуле

Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться в среду-четверг в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться к концу недели, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле, сообщило издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
"…Кроме того, дипломатические источники сообщили, что российская и украинская делегации, как ожидается, встретятся в Стамбуле в конце этой недели. Переговоры могут состояться в среду или четверг. О месте, времени и составе делегаций на встрече ничего не сообщается", - говорится в публикации издания.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Эксперт объяснил, почему Трампу безразличен итог переговоров по Украине
20 июля, 18:33
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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