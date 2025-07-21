Рейтинг@Mail.ru
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 21.07.2025 (обновлено: 06:40 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/pensii-2030326485.html
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа - РИА Новости, 21.07.2025
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа, ее размер составит максимум 437 рубля, кроме них доплату получат достигшие 80 лет граждане, шахтеры РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:20:00+03:00
2025-07-21T06:40:00+03:00
общество
россия
александр сафонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_60565389290a44ed9b5eb19a8e11fa5f.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа, ее размер составит максимум 437 рубля, кроме них доплату получат достигшие 80 лет граждане, шахтеры и члены летных экипажей, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. "С 1 августа 2025 года традиционно Социальный фонд РФ осуществит автоматический перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Право на пересчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность (по трудовым договорам) и за которых работодатели уплачивали страховые взносы", - сказал Сафонов. Он отметил, что размер прибавки будет зависеть от количества накопленных за прошедший год пенсионных баллов. При этом законодательно установлен максимальный лимит — не более трех баллов, даже если фактически за год было заработано большее количество. "С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена правительством России в размере 145 рублей 69 копеек. Таким образом, минимальная прибавка составит 145 рублей 69 копеек, максимально возможная прибавка составит около 437 рублей. Увеличенный размер пенсии начнёт выплачиваться с августа 2025 года", — уточнил эксперт.Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, она увеличивается в два раза. Вся фиксированная часть пенсии у таких граждан достигает 17815,4 рубля. С начала года такие граждане также получают дополнительную надбавку "на уход" в размере 1314 рублей без учета региональных коэффициентов. "В августе происходит также корректировка ежемесячных доплат к страховым пенсиям шахтеров и членов летных экипажей. Их размеры зависят от доходов специальных фондов, куда вносят отчисления работодатели данных отраслей", — добавил Сафонов.
https://ria.ru/20250720/pensii-2030220435.html
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029596036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_ce0d507a7ce67ff00d40966fe56518cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр сафонов
Общество, Россия, Александр Сафонов
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа

Профессор Сафонов: работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа, ее размер составит максимум 437 рубля, кроме них доплату получат достигшие 80 лет граждане, шахтеры и члены летных экипажей, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
"С 1 августа 2025 года традиционно Социальный фонд РФ осуществит автоматический перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Право на пересчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность (по трудовым договорам) и за которых работодатели уплачивали страховые взносы", - сказал Сафонов.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Депутат рассказал об индексации пенсий военных пенсионеров с 1 октября
20 июля, 02:48
Он отметил, что размер прибавки будет зависеть от количества накопленных за прошедший год пенсионных баллов. При этом законодательно установлен максимальный лимит — не более трех баллов, даже если фактически за год было заработано большее количество.
"С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена правительством России в размере 145 рублей 69 копеек. Таким образом, минимальная прибавка составит 145 рублей 69 копеек, максимально возможная прибавка составит около 437 рублей. Увеличенный размер пенсии начнёт выплачиваться с августа 2025 года", — уточнил эксперт.
Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, она увеличивается в два раза. Вся фиксированная часть пенсии у таких граждан достигает 17815,4 рубля. С начала года такие граждане также получают дополнительную надбавку "на уход" в размере 1314 рублей без учета региональных коэффициентов.
"В августе происходит также корректировка ежемесячных доплат к страховым пенсиям шахтеров и членов летных экипажей. Их размеры зависят от доходов специальных фондов, куда вносят отчисления работодатели данных отраслей", — добавил Сафонов.
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии
17 июля, 02:27
 
ОбществоРоссияАлександр Сафонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала