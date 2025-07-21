https://ria.ru/20250721/pensii-2030326485.html

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа - РИА Новости, 21.07.2025

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа, ее размер составит максимум 437 рубля, кроме них доплату получат достигшие 80 лет граждане, шахтеры РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:20:00+03:00

2025-07-21T02:20:00+03:00

2025-07-21T06:40:00+03:00

общество

россия

александр сафонов

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа, ее размер составит максимум 437 рубля, кроме них доплату получат достигшие 80 лет граждане, шахтеры и члены летных экипажей, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. "С 1 августа 2025 года традиционно Социальный фонд РФ осуществит автоматический перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Право на пересчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность (по трудовым договорам) и за которых работодатели уплачивали страховые взносы", - сказал Сафонов. Он отметил, что размер прибавки будет зависеть от количества накопленных за прошедший год пенсионных баллов. При этом законодательно установлен максимальный лимит — не более трех баллов, даже если фактически за год было заработано большее количество. "С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена правительством России в размере 145 рублей 69 копеек. Таким образом, минимальная прибавка составит 145 рублей 69 копеек, максимально возможная прибавка составит около 437 рублей. Увеличенный размер пенсии начнёт выплачиваться с августа 2025 года", — уточнил эксперт.Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, она увеличивается в два раза. Вся фиксированная часть пенсии у таких граждан достигает 17815,4 рубля. С начала года такие граждане также получают дополнительную надбавку "на уход" в размере 1314 рублей без учета региональных коэффициентов. "В августе происходит также корректировка ежемесячных доплат к страховым пенсиям шахтеров и членов летных экипажей. Их размеры зависят от доходов специальных фондов, куда вносят отчисления работодатели данных отраслей", — добавил Сафонов.

https://ria.ru/20250720/pensii-2030220435.html

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029596036.html

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общество, россия, александр сафонов