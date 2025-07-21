"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС
Пекин примет решительные меры на 18-й пакет санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Китая будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявили в Министерстве коммерции страны.
"Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", — говорится в публикации.
"Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", — говорится в публикации.
В министерстве добавили, что Пекин всегда выступал против односторонних санкций, введенных в обход СБ ООН.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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