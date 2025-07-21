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"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС - РИА Новости, 21.07.2025
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08:47 21.07.2025 (обновлено: 18:59 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/pekin-2030345007.html
"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС
"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС - РИА Новости, 21.07.2025
"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС
Власти Китая будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявили в Министерстве коммерции страны. "Китай примет РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:47:00+03:00
2025-07-21T18:59:00+03:00
в мире
китай
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Китая будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявили в Министерстве коммерции страны. "Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", — говорится в публикации.В министерстве добавили, что Пекин всегда выступал против односторонних санкций, введенных в обход СБ ООН.Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250721/sanktsii-2030340921.html
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в мире, китай, россия, евросоюз
В мире, Китай, Россия, Евросоюз
"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС

Пекин примет решительные меры на 18-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Китая будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявили в Министерстве коммерции страны.

"Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", — говорится в публикации.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Запад осознает, что санкциями Россию не победить, заявил глава Bavaria-Bau
Вчера, 07:32
В министерстве добавили, что Пекин всегда выступал против односторонних санкций, введенных в обход СБ ООН.

Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Новые санкции выйдут Евросоюзу боком, заявили в Госдуме
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