https://ria.ru/20250721/pekin-2030345007.html

"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС

"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС - РИА Новости, 21.07.2025

"Необходимые меры". Китай раскрыл, как ответит на антироссийское решение ЕС

Власти Китая будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявили в Министерстве коммерции страны. "Китай примет РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:47:00+03:00

2025-07-21T08:47:00+03:00

2025-07-21T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Китая будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявили в Министерстве коммерции страны. "Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", — говорится в публикации.В министерстве добавили, что Пекин всегда выступал против односторонних санкций, введенных в обход СБ ООН.Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250721/sanktsii-2030340921.html

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в мире, китай, россия, евросоюз