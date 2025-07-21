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В Новгородской области пьяный пациент ударил фельдшера ногой по голове - РИА Новости, 21.07.2025
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17:25 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/patsient-2030459552.html
В Новгородской области пьяный пациент ударил фельдшера ногой по голове
В Новгородской области пьяный пациент ударил фельдшера ногой по голове - РИА Новости, 21.07.2025
В Новгородской области пьяный пациент ударил фельдшера ногой по голове
"Лучший фельдшер 2025" Новгородской области получила сотрясение мозга из-за пьяного пациента, который ударил ее ногой по голове, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:25:00+03:00
2025-07-21T17:25:00+03:00
новгородская область
старая русса
великий новгород
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. "Лучший фельдшер 2025" Новгородской области получила сотрясение мозга из-за пьяного пациента, который ударил ее ногой по голове, сообщил минздрав региона. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в Старой Руссе. Скорая помощь экстренно приехала на вызов к мужчине в алкогольном опьянении, который лежал на асфальте. Его погрузили в автомобиль, чтобы отвезти в районную больницу. "В момент закрытия двери машины фельдшер неожиданно получила от пациента ногой по голове. У опытного сотрудника с 25 летним стажем работы, обладателя звания "Лучший фельдшер 2025" - сотрясение мозга", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не единичный случай, когда страдают медики. Например, сейчас в Великом Новгороде идет судебный процесс из-за ДТП, в результате которого медсестра реанимационной бригады получила многочисленные переломы ребер из-за наезда на машину "скорой" автомобиля. Всего за 2024-2025 года произошло 13 происшествий, когда на сотрудников скорой помощи в Новгородской области напали разбушевавшиеся пациенты, либо по вине водителей, не соблюдающих правила дорожного движения. "К счастью, в Новгородской области никто из пациентов в происшествиях не пострадал, только благодаря тому, что медики не прекращают реанимационные действия даже в машине", - уточили в минздраве.
https://ria.ru/20250709/novgorod-2028199457.html
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новгородская область, старая русса, великий новгород, происшествия
Новгородская область, Старая Русса, Великий Новгород, Происшествия
В Новгородской области пьяный пациент ударил фельдшера ногой по голове

В Новгородской области фельдшер получила сотрясение мозга из-за пьяного пациента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. "Лучший фельдшер 2025" Новгородской области получила сотрясение мозга из-за пьяного пациента, который ударил ее ногой по голове, сообщил минздрав региона.
Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в Старой Руссе. Скорая помощь экстренно приехала на вызов к мужчине в алкогольном опьянении, который лежал на асфальте. Его погрузили в автомобиль, чтобы отвезти в районную больницу.
"В момент закрытия двери машины фельдшер неожиданно получила от пациента ногой по голове. У опытного сотрудника с 25 летним стажем работы, обладателя звания "Лучший фельдшер 2025" - сотрясение мозга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не единичный случай, когда страдают медики. Например, сейчас в Великом Новгороде идет судебный процесс из-за ДТП, в результате которого медсестра реанимационной бригады получила многочисленные переломы ребер из-за наезда на машину "скорой" автомобиля. Всего за 2024-2025 года произошло 13 происшествий, когда на сотрудников скорой помощи в Новгородской области напали разбушевавшиеся пациенты, либо по вине водителей, не соблюдающих правила дорожного движения.
"К счастью, в Новгородской области никто из пациентов в происшествиях не пострадал, только благодаря тому, что медики не прекращают реанимационные действия даже в машине", - уточили в минздраве.
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