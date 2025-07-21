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Российские военные уничтожили три установки Patriot - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 21.07.2025 (обновлено: 14:24 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/patriot-2030388164.html
Российские военные уничтожили три установки Patriot
Российские военные уничтожили три установки Patriot - РИА Новости, 21.07.2025
Российские военные уничтожили три установки Patriot
Российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:30:00+03:00
2025-07-21T14:24:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", — говорится в сводке.Кроме того, минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов. Все цели поражены, добавили в военном ведомстве.Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотники, ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по складам боеприпасов, цеху сборки дронов, территориальному центру комплектования и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250715/trata-2029206549.html
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили три установки Patriot

Российские военные уничтожили 3 пусковые установки ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны.
"Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", — говорится в сводке.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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15 июля, 12:13
Кроме того, минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов. Все цели поражены, добавили в военном ведомстве.
Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотники, ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по складам боеприпасов, цеху сборки дронов, территориальному центру комплектования и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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