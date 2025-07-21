https://ria.ru/20250721/patriot-2030388164.html

Российские военные уничтожили три установки Patriot

Российские военные уничтожили три установки Patriot - РИА Новости, 21.07.2025

Российские военные уничтожили три установки Patriot

Российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:30:00+03:00

2025-07-21T12:30:00+03:00

2025-07-21T14:24:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", — говорится в сводке.Кроме того, минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов. Все цели поражены, добавили в военном ведомстве.Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотники, ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по складам боеприпасов, цеху сборки дронов, территориальному центру комплектования и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250715/trata-2029206549.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф