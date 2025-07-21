https://ria.ru/20250721/patriot-2030388164.html
Российские военные уничтожили три установки Patriot
Российские военные уничтожили три установки Patriot - РИА Новости, 21.07.2025
Российские военные уничтожили три установки Patriot
Российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:30:00+03:00
2025-07-21T12:30:00+03:00
2025-07-21T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", — говорится в сводке.Кроме того, минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов. Все цели поражены, добавили в военном ведомстве.Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотники, ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по складам боеприпасов, цеху сборки дронов, территориальному центру комплектования и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250715/trata-2029206549.html
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили три установки Patriot
Российские военные уничтожили 3 пусковые установки ЗРК Patriot