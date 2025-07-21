https://ria.ru/20250721/parki-2030488603.html

Почти 2 млн человек посетили подмосковные парки за неделю

Почти 2 млн человек посетили подмосковные парки за неделю - РИА Новости, 21.07.2025

Почти 2 млн человек посетили подмосковные парки за неделю

Парки Подмосковья приняли на прошлой неделе 1,97 миллиона человек, сообщается на официальном портале правительства Московской области. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:33:00+03:00

2025-07-21T19:33:00+03:00

2025-07-21T19:33:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

парки

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Парки Подмосковья приняли на прошлой неделе 1,97 миллиона человек, сообщается на официальном портале правительства Московской области. Пик посещаемости пришелся на 18 июля – в этот день парки посетили 331 тысяча отдыхающих. 19 и 20 июля в них пришло в среднем по 310 тысяч гостей. "Лидером недели стал парк "Пехорка" в Балашихе, который посетили 74 тысячи человек. По словам ведомства, масштабная реконструкция несколько лет назад превратила эту территорию в современное пространство с 5D-кинотеатром, контактным зоопарком, спортивными площадками и арт-объектами вдоль набережной", – говорится в сообщении. Парк Толстого в Химках занял второе место рейтинга популярности, приняв 52 тысячи гостей. По данным пресс-службы, здесь наиболее востребованы экстремальные спортивные зоны: скейт-парк, памп-трек, а также веревочный парк и скалодром для детей. Центральный парк в городском округе Пушкинский замкнул тройку лидеров с 45 тысячами посетителей. В ведомстве подчеркивают, что гостей больше всего привлек амфитеатр с регулярными культурными мероприятиями. В пятерку лидеров вошли парк Мира в Мытищах с его фонтанной площадью, принявший 39 тысяч гостей, а также Центральный парк имени Калинина в Королеве – его посетили 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20250721/mkd-2030486776.html

https://ria.ru/20250721/zdorove-2030429968.html

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московская область (подмосковье), парки