Рейтинг@Mail.ru
Почти 2 млн человек посетили подмосковные парки за неделю - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:33 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/parki-2030488603.html
Почти 2 млн человек посетили подмосковные парки за неделю
Почти 2 млн человек посетили подмосковные парки за неделю - РИА Новости, 21.07.2025
Почти 2 млн человек посетили подмосковные парки за неделю
Парки Подмосковья приняли на прошлой неделе 1,97 миллиона человек, сообщается на официальном портале правительства Московской области. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:33:00+03:00
2025-07-21T19:33:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
парки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586998193_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ca27b79520e491e7774deab67a62338b.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Парки Подмосковья приняли на прошлой неделе 1,97 миллиона человек, сообщается на официальном портале правительства Московской области. Пик посещаемости пришелся на 18 июля – в этот день парки посетили 331 тысяча отдыхающих. 19 и 20 июля в них пришло в среднем по 310 тысяч гостей. "Лидером недели стал парк "Пехорка" в Балашихе, который посетили 74 тысячи человек. По словам ведомства, масштабная реконструкция несколько лет назад превратила эту территорию в современное пространство с 5D-кинотеатром, контактным зоопарком, спортивными площадками и арт-объектами вдоль набережной", – говорится в сообщении. Парк Толстого в Химках занял второе место рейтинга популярности, приняв 52 тысячи гостей. По данным пресс-службы, здесь наиболее востребованы экстремальные спортивные зоны: скейт-парк, памп-трек, а также веревочный парк и скалодром для детей. Центральный парк в городском округе Пушкинский замкнул тройку лидеров с 45 тысячами посетителей. В ведомстве подчеркивают, что гостей больше всего привлек амфитеатр с регулярными культурными мероприятиями. В пятерку лидеров вошли парк Мира в Мытищах с его фонтанной площадью, принявший 39 тысяч гостей, а также Центральный парк имени Калинина в Королеве – его посетили 30 тысяч человек.
https://ria.ru/20250721/mkd-2030486776.html
https://ria.ru/20250721/zdorove-2030429968.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586998193_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_5391a9f11ce1823dac79b3b1f85f00e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), парки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки
Почти 2 млн человек посетили подмосковные парки за неделю

Подмосковные парки приняли за неделю 1,97 миллиона гостей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка отдыхает у пруда в парке
Девушка отдыхает у пруда в парке - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка отдыхает у пруда в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Парки Подмосковья приняли на прошлой неделе 1,97 миллиона человек, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
Пик посещаемости пришелся на 18 июля – в этот день парки посетили 331 тысяча отдыхающих. 19 и 20 июля в них пришло в среднем по 310 тысяч гостей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Собрания жильцов планируют перевести в онлайн в половине МКД Подмосковья
Вчера, 19:21
"Лидером недели стал парк "Пехорка" в Балашихе, который посетили 74 тысячи человек. По словам ведомства, масштабная реконструкция несколько лет назад превратила эту территорию в современное пространство с 5D-кинотеатром, контактным зоопарком, спортивными площадками и арт-объектами вдоль набережной", – говорится в сообщении.
Парк Толстого в Химках занял второе место рейтинга популярности, приняв 52 тысячи гостей. По данным пресс-службы, здесь наиболее востребованы экстремальные спортивные зоны: скейт-парк, памп-трек, а также веревочный парк и скалодром для детей.
Центральный парк в городском округе Пушкинский замкнул тройку лидеров с 45 тысячами посетителей. В ведомстве подчеркивают, что гостей больше всего привлек амфитеатр с регулярными культурными мероприятиями.
В пятерку лидеров вошли парк Мира в Мытищах с его фонтанной площадью, принявший 39 тысяч гостей, а также Центральный парк имени Калинина в Королеве – его посетили 30 тысяч человек.
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Более 2,9 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом
Вчера, 15:34
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Парки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала