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Индустриальные парки Подмосковья пополнились 30 новыми резидентами - РИА Новости, 21.07.2025
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Новости Подмосковья
 
11:17 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/parki-2030373721.html
Индустриальные парки Подмосковья пополнились 30 новыми резидентами
Индустриальные парки Подмосковья пополнились 30 новыми резидентами - РИА Новости, 21.07.2025
Индустриальные парки Подмосковья пополнились 30 новыми резидентами
С начала 2025 года в индустриальные парки Московской области привлечено 30 новых резидентов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:17:00+03:00
2025-07-21T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. С начала 2025 года в индустриальные парки Московской области привлечено 30 новых резидентов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "С января 2025 года 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей локализовались в индустриальных парках Подмосковья. Общее количество резидентов наших индустриальных площадок уже превышает 1,7 тысячи компаний", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что объем заявленных инвестиций в проекты резидентов, пришедших в этом году, составляет почти 4,3 миллиарда рублей, на новых предприятиях планируется создать не менее 500 рабочих мест. По данным ведомства, всего на территории Московской области действуют 72 индустриальных парка. Еще порядка 30 проектов таких территорий находятся на разных этапах реализации, три из них планируется создать уже в этом году.
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промышленность, инвестиции, компания
Новости Подмосковья, Промышленность, Инвестиции, Компания
Индустриальные парки Подмосковья пополнились 30 новыми резидентами

Индустриальные парки Подмосковья пополнились 30 новыми резидентами с начала года

© Фото : esipovopark.ruИндустриальный парк "Есипово" в Солнечногорском округе Подмосковья
Индустриальный парк Есипово в Солнечногорском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : esipovopark.ru
Индустриальный парк "Есипово" в Солнечногорском округе Подмосковья. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. С начала 2025 года в индустриальные парки Московской области привлечено 30 новых резидентов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"С января 2025 года 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей локализовались в индустриальных парках Подмосковья. Общее количество резидентов наших индустриальных площадок уже превышает 1,7 тысячи компаний", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что объем заявленных инвестиций в проекты резидентов, пришедших в этом году, составляет почти 4,3 миллиарда рублей, на новых предприятиях планируется создать не менее 500 рабочих мест.
По данным ведомства, всего на территории Московской области действуют 72 индустриальных парка. Еще порядка 30 проектов таких территорий находятся на разных этапах реализации, три из них планируется создать уже в этом году.
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