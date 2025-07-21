https://ria.ru/20250721/pamyatnik-2030367603.html

В Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера

В Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера - РИА Новости, 21.07.2025

В Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера

На севере Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера, назвав пособников нацистов героями, рассказал глава молдавского координационного комитета "Победа" и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:55:00+03:00

2025-07-21T10:55:00+03:00

2025-07-21T13:31:00+03:00

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КИШИНЕВ, 21 июл — РИА Новости. На севере Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера, назвав пособников нацистов героями, рассказал глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович в Telegram-канале. "В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь "румынских героев" — военнослужащих армии Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года", — написал он. Работы осуществила ассоциация Monumentum при поддержке местных и районных властей, подчеркнул поисковик."Они утверждают, что это памятник "румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма", — возмутился Петрович.Он также обратил внимание на флаг Евросоюза на мероприятии. По его мнению, Европа пока не решается открыто героизировать нацизм, но местные хиви уже прямо сопоставляют с ней возрождающийся фашизм. Парламент Молдавии принял закон об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) под негласным лидерством президента Майи Санду. Их зачастую открывают с участием официальных лиц, сопровождая почетными церемониями. Общественность критикует подобные мероприятия, напоминая о преступлениях румынских войск против мирного населения во время Второй мировой войны. С 2021 года Кишинев открыто сделал ставку на сближение с Евросоюзом. Чтобы подкрепить этот курс, власти провели референдум, однако убедительной поддержки внутри страны не добились: лишь 46 процентов граждан на территории Молдавии поддержали евроинтеграцию. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой в странах ЕС, для которой власти открыли более 200 избирательных участков. В России их было всего два. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что референдум и выборы продемонстрировали раскол в молдавском обществе.

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в мире, молдавия, европа, мария захарова, майя санду, евросоюз, россия