В Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера
Петрович: в Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера, назвав их героями
© Фото : Поисковое движения МолдовыОткрытие памятника военнослужащим армии Антонеску, вторгшимся на территорию Советского Союза летом 1941 года, в селе Душманы, Молдавия
Открытие памятника военнослужащим армии Антонеску, вторгшимся на территорию Советского Союза летом 1941 года, в селе Душманы, Молдавия
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КИШИНЕВ, 21 июл — РИА Новости. На севере Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера, назвав пособников нацистов героями, рассказал глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович в Telegram-канале.
"В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь "румынских героев" — военнослужащих армии Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года", — написал он.
По разным данным, фашистский режим на территории Молдавии во время Второй мировой войны уничтожил порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.
Работы осуществила ассоциация Monumentum при поддержке местных и районных властей, подчеркнул поисковик.
"Они утверждают, что это памятник "румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма", — возмутился Петрович.
© Фото : Поисковое движения МолдовыПамятник военнослужащим армии Антонеску, вторгшимся на территорию Советского Союза летом 1941 года, в селе Душманы, Молдавия
Памятник военнослужащим армии Антонеску, вторгшимся на территорию Советского Союза летом 1941 года, в селе Душманы, Молдавия
Он также обратил внимание на флаг Евросоюза на мероприятии. По его мнению, Европа пока не решается открыто героизировать нацизм, но местные хиви уже прямо сопоставляют с ней возрождающийся фашизм.
Парламент Молдавии принял закон об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) под негласным лидерством президента Майи Санду. Их зачастую открывают с участием официальных лиц, сопровождая почетными церемониями. Общественность критикует подобные мероприятия, напоминая о преступлениях румынских войск против мирного населения во время Второй мировой войны.
С 2021 года Кишинев открыто сделал ставку на сближение с Евросоюзом. Чтобы подкрепить этот курс, власти провели референдум, однако убедительной поддержки внутри страны не добились: лишь 46 процентов граждан на территории Молдавии поддержали евроинтеграцию. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой в странах ЕС, для которой власти открыли более 200 избирательных участков. В России их было всего два. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что референдум и выборы продемонстрировали раскол в молдавском обществе.