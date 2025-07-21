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На местах расстрела евреев установлены 95 памятников, заявил глава РЕК
На местах расстрела евреев установлены 95 памятников, заявил глава РЕК - РИА Новости, 21.07.2025
На местах расстрела евреев установлены 95 памятников, заявил глава РЕК
Российский еврейский конгресс (РЕК) установил 95 памятников на местах расстрелов евреев нацистами во время Великой Отечественной войны, сказал президент РЕК... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:07:00+03:00
2025-07-21T06:07:00+03:00
2025-07-21T17:23:00+03:00
российский еврейский конгресс
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) установил 95 памятников на местах расстрелов евреев нацистами во время Великой Отечественной войны, сказал президент РЕК Александр Генцис в интервью РИА Новости. "Уже поставлено 95 памятников (на местах массовых расстрелов евреев во время Великой Отечественной войны. — Прим. ред.), а всего таких мест более 380. Задача стоит увековечить максимальное количество. <…> Этот проект связан и с содействием руководителей местной власти, что очень важно, и с проведением изыскательских работ, потому что наша задача — установить по максимуму имена. То есть вопрос не только в установке памятника, но и в том, чтобы найти имена людей, и это может требовать долгого времени", — сказал он в интервью. Генцис выразил уверенность, что все места, о которых РЕК известно, будут нести памятные знаки.
https://ria.ru/20250709/ravvin-2028234181.html
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российский еврейский конгресс
Российский еврейский конгресс
На местах расстрела евреев установлены 95 памятников, заявил глава РЕК
Генцис: РЕК установил 95 памятников на местах расстрела евреев во время ВОВ