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Протестующие угрожают испортить отдых Вэнса в Британии, пишет Telegraph - РИА Новости, 21.07.2025
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15:01 21.07.2025 (обновлено: 15:02 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/otdykh-2030423001.html
Протестующие угрожают испортить отдых Вэнса в Британии, пишет Telegraph
Протестующие угрожают испортить отдых Вэнса в Британии, пишет Telegraph - РИА Новости, 21.07.2025
Протестующие угрожают испортить отдых Вэнса в Британии, пишет Telegraph
Протестующие движения Stop Trump Coalition угрожают испортить отдых вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобритании, который тот вместе с семьей запланировал РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:01:00+03:00
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в мире
сша
великобритания
вермонт
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Протестующие движения Stop Trump Coalition угрожают испортить отдых вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобритании, который тот вместе с семьей запланировал на август, пишет издание Telegraph со ссылкой на источник в движении. Ранее Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников сообщило, что Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что станет символом близости между двумя странами. "Джей Ди Вэнсу в Великобритании так же не рады, как и Дональду Трампу. Мы помним, как Вэнс прервал свою лыжную поездку в Вермонт, придя в ярость при виде нескольких протестующих. Уверены, что даже в Котсуолдс его ждет сопротивление", - заявил представитель движения, слова которого приводит издание. Stop Trump Coalition была сформирована из ряда профсоюзов, пропалестинских активистов и противников президента США Дональда Трампа. Представитель движения добавил, что организация также встретит акциями протеста визит Трампа в королевство в конце июля. Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером.
https://ria.ru/20250619/bluesky-2024032172.html
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в мире, сша, великобритания, вермонт, дональд трамп
В мире, США, Великобритания, Вермонт, Дональд Трамп
Протестующие угрожают испортить отдых Вэнса в Британии, пишет Telegraph

Telegraph: протестующие угрожают испортить семейный отдых Вэнса в Британии

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Протестующие движения Stop Trump Coalition угрожают испортить отдых вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобритании, который тот вместе с семьей запланировал на август, пишет издание Telegraph со ссылкой на источник в движении.
Ранее Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников сообщило, что Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что станет символом близости между двумя странами.
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"Джей Ди Вэнсу в Великобритании так же не рады, как и Дональду Трампу. Мы помним, как Вэнс прервал свою лыжную поездку в Вермонт, придя в ярость при виде нескольких протестующих. Уверены, что даже в Котсуолдс его ждет сопротивление", - заявил представитель движения, слова которого приводит издание.
Stop Trump Coalition была сформирована из ряда профсоюзов, пропалестинских активистов и противников президента США Дональда Трампа.
Представитель движения добавил, что организация также встретит акциями протеста визит Трампа в королевство в конце июля.
Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером.
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В миреСШАВеликобританияВермонтДональд Трамп
 
 
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