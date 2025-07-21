https://ria.ru/20250721/otdykh-2030423001.html

Протестующие угрожают испортить отдых Вэнса в Британии, пишет Telegraph

Протестующие угрожают испортить отдых Вэнса в Британии, пишет Telegraph - РИА Новости, 21.07.2025

Протестующие угрожают испортить отдых Вэнса в Британии, пишет Telegraph

Протестующие движения Stop Trump Coalition угрожают испортить отдых вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобритании, который тот вместе с семьей запланировал РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:01:00+03:00

2025-07-21T15:01:00+03:00

2025-07-21T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Протестующие движения Stop Trump Coalition угрожают испортить отдых вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобритании, который тот вместе с семьей запланировал на август, пишет издание Telegraph со ссылкой на источник в движении. Ранее Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников сообщило, что Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что станет символом близости между двумя странами. "Джей Ди Вэнсу в Великобритании так же не рады, как и Дональду Трампу. Мы помним, как Вэнс прервал свою лыжную поездку в Вермонт, придя в ярость при виде нескольких протестующих. Уверены, что даже в Котсуолдс его ждет сопротивление", - заявил представитель движения, слова которого приводит издание. Stop Trump Coalition была сформирована из ряда профсоюзов, пропалестинских активистов и противников президента США Дональда Трампа. Представитель движения добавил, что организация также встретит акциями протеста визит Трампа в королевство в конце июля. Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером.

https://ria.ru/20250619/bluesky-2024032172.html

https://ria.ru/20250608/tramp-2021588786.html

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в мире, сша, великобритания, вермонт, дональд трамп