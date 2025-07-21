https://ria.ru/20250721/osadki-2030597258.html

Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы

Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 22.07.2025

Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы

Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-21T13:04:00+03:00

2025-07-21T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах города. При месячной климатической норме осадков 85 миллиметров в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 миллиметра, в СВАО - до 71 миллиметра, в ВАО - до 50 миллиметров, в САО - до 47 миллиметров. По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца дня. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. В Telegram-канале ведомства отметили, что из-за осадков на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов – быть особенно внимательными к соблюдению скоростного режима и дистанции во время непогоды", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250721/moskva-2030349776.html

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москва, мосводосток