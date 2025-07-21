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Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 22.07.2025
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13:04 21.07.2025 (обновлено: 13:05 22.07.2025)
https://ria.ru/20250721/osadki-2030597258.html
Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы
Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 22.07.2025
Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы
Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 22.07.2025
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах города. При месячной климатической норме осадков 85 миллиметров в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 миллиметра, в СВАО - до 71 миллиметра, в ВАО - до 50 миллиметров, в САО - до 47 миллиметров. По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца дня. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. В Telegram-канале ведомства отметили, что из-за осадков на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов – быть особенно внимательными к соблюдению скоростного режима и дистанции во время непогоды", - подчеркивается в сообщении.
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы

Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в отдельных районах Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах города. При месячной климатической норме осадков 85 миллиметров в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 миллиметра, в СВАО - до 71 миллиметра, в ВАО - до 50 миллиметров, в САО - до 47 миллиметров. По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца дня. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале ведомства отметили, что из-за осадков на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов – быть особенно внимательными к соблюдению скоростного режима и дистанции во время непогоды", - подчеркивается в сообщении.
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