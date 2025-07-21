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Две трети румын считают Чаушеску хорошим лидером, показал опрос
Две трети румын считают Чаушеску хорошим лидером, показал опрос - РИА Новости, 21.07.2025
Две трети румын считают Чаушеску хорошим лидером, показал опрос
Две трети румын назвали бывшего руководителя Румынии Николае Чаушеску хорошим лидером, свидетельствуют результаты соцопроса, который провел Исследовательский... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:56:00+03:00
2025-07-21T19:56:00+03:00
2025-07-21T19:56:00+03:00
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КИШИНЕВ, 21 июл - РИА Новости. Две трети румын назвали бывшего руководителя Румынии Николае Чаушеску хорошим лидером, свидетельствуют результаты соцопроса, который провел Исследовательский центр INSCOP. Чаушеску руководил Румынией с 1965 по 1989 год и был свергнут в результате революции в декабре 1989 года. Политик и его жена Елена были казнены по приговору военного трибунала 25 декабря 1989 года. "На вопрос о том, был ли Чаушеску хорошим или плохим лидером для Румынии, 66,2% (две трети - ред.) респондентов ответили положительно", - говорится в материалах исследования, которые публикуют румынские СМИ. Противоположного мнения придерживаются 24,1% опрошенных, которые считают Чаушеску плохим лидером. Еще 7,8% респондентов затруднились с ответом, а 2% отказались отвечать на вопрос. Исследование под названием "Восприятие населением коммунизма. Ориентиры ностальгии" проводилось в июле 2025 года среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,5%.
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в мире, румыния
Две трети румын считают Чаушеску хорошим лидером, показал опрос
Более 66 % румын считают, что Чаушеску был хорошим лидером Румынии
КИШИНЕВ, 21 июл - РИА Новости. Две трети румын назвали бывшего руководителя Румынии Николае Чаушеску хорошим лидером, свидетельствуют результаты соцопроса, который провел Исследовательский центр INSCOP.
Чаушеску руководил Румынией
с 1965 по 1989 год и был свергнут в результате революции в декабре 1989 года. Политик и его жена Елена были казнены по приговору военного трибунала 25 декабря 1989 года.
"На вопрос о том, был ли Чаушеску хорошим или плохим лидером для Румынии, 66,2% (две трети - ред.) респондентов ответили положительно", - говорится в материалах исследования, которые публикуют румынские СМИ.
Противоположного мнения придерживаются 24,1% опрошенных, которые считают Чаушеску плохим лидером. Еще 7,8% респондентов затруднились с ответом, а 2% отказались отвечать на вопрос.
Исследование под названием "Восприятие населением коммунизма. Ориентиры ностальгии" проводилось в июле 2025 года среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,5%.