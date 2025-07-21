https://ria.ru/20250721/oppozitsija-2030484908.html
В Италии назвали отмену концерта Гергиева противоположностью демократии
В Италии назвали отмену концерта Гергиева противоположностью демократии - РИА Новости, 21.07.2025
В Италии назвали отмену концерта Гергиева противоположностью демократии
Парламентарии от оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) назвали противоположностью демократии отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:12:00+03:00
2025-07-21T19:12:00+03:00
2025-07-21T19:13:00+03:00
культура
израиль
италия
валерий гергиев
движение 5 звезд
мариинский театр
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Парламентарии от оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) назвали противоположностью демократии отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки. Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева после политической полемики. "Видеть, как министр Джули и различные политические деятели ликуют по поводу отмены концерта Валерия Гергиева, не просто грустно, а удручающе. Радоваться тому, что артист больше не может выступать из-за своих идей или личных дружеских связей, - это полная противоположность тому, что должно происходить при демократии", - говорится в заявлении участников "Движения", членов комиссий по культуре в обеих палатах итальянского парламента. По словам представителей оппозиционной силы, логика, которая привела к отмене выступления Гергиева, должна применяться и в отношении к официальным лицам и мероприятиям с участием представителей Израиля. "Искусство можно оспаривать, обсуждать и критиковать. Возникает вопрос: сделают ли все те, кто сегодня возмущён Гергиевым, то же самое, с тем же голосом и силой, если завтра на сцену выйдет друг военного преступника (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху? Стоит ли нам, следуя их логике, бойкотировать матч сборной по футболу против Израиля 8 сентября, учитывая, что именно израильское правительство несёт ответственность за геноцид в Газе", - говорится в заявлении Д5З.
https://ria.ru/20250716/prezident-2029443955.html
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израиль, италия, валерий гергиев, движение 5 звезд, мариинский театр
Культура, Израиль, Италия, Валерий Гергиев, Движение 5 звезд, Мариинский театр
В Италии назвали отмену концерта Гергиева противоположностью демократии
Депутаты Д5З: отмена концерта Гергиева в Италии противоположна демократии
РИМ, 21 июл – РИА Новости. Парламентарии от оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) назвали противоположностью демократии отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки.
Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра
под руководством Гергиева
должно было состояться 27 июля. Министр культуры Италии
Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева после политической полемики.
"Видеть, как министр Джули и различные политические деятели ликуют по поводу отмены концерта Валерия Гергиева, не просто грустно, а удручающе. Радоваться тому, что артист больше не может выступать из-за своих идей или личных дружеских связей, - это полная противоположность тому, что должно происходить при демократии", - говорится в заявлении участников "Движения", членов комиссий по культуре в обеих палатах итальянского парламента.
По словам представителей оппозиционной силы, логика, которая привела к отмене выступления Гергиева, должна применяться и в отношении к официальным лицам и мероприятиям с участием представителей Израиля
.
"Искусство можно оспаривать, обсуждать и критиковать. Возникает вопрос: сделают ли все те, кто сегодня возмущён Гергиевым, то же самое, с тем же голосом и силой, если завтра на сцену выйдет друг военного преступника (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху? Стоит ли нам, следуя их логике, бойкотировать матч сборной по футболу против Израиля 8 сентября, учитывая, что именно израильское правительство несёт ответственность за геноцид в Газе", - говорится в заявлении Д5З.