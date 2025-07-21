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В Пензенской области объявили беспилотную опасность
В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 21.07.2025
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:36:00+03:00
2025-07-21T23:36:00+03:00
2025-07-21T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.
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пензенская область, олег мельниченко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Губернатор Мельниченко: в Пензенской области объявили беспилотную опасность