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Источник рассказал подробности дела об убийстве младенца в гостинице Омска - РИА Новости, 21.07.2025
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14:37 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/omsk-2030412768.html
Источник рассказал подробности дела об убийстве младенца в гостинице Омска
Источник рассказал подробности дела об убийстве младенца в гостинице Омска - РИА Новости, 21.07.2025
Источник рассказал подробности дела об убийстве младенца в гостинице Омска
Шестнадцатилетняя жительница Омской области, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка, утверждает, что не знала о своей беременности, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:37:00+03:00
2025-07-21T14:37:00+03:00
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Омской области, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка, утверждает, что не знала о своей беременности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Тело новорожденного 18 июля обнаружила горничная при уборке номера в гостинице "Надежда" на улице Путевая в Омске. Следователи осмотрели место происшествия и установили личность подозреваемой. Ей оказалась 16-летняя жительница пригорода Омска. По версии следствия, она убила своего сына и уехала из гостиницы. "Девушка пояснила, что она не знала о своей беременности и не замечала ее из-за лишнего веса. В гостинице она встретилась "для оказания секс-услуг" с мужчиной 1988 года рождения. После встречи у нее начались роды. Тело младенца нашли задушенным в мусорном ведре, хотя сама мать утверждала, что он родился мертвым", – рассказал источник. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Вину в совершении преступления девушка не признала, ей грозит до пяти лет колонии. Расследование продолжается, его ход взяла на контроль прокуратура Ленинского округа Омска.
https://ria.ru/20250721/krasnoyarsk-2030369283.html
омск
омская область
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происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
Источник рассказал подробности дела об убийстве младенца в гостинице Омска

Обвиняемая в убийстве младенца в Омске утверждает, что не знала о беременности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Омской области, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка, утверждает, что не знала о своей беременности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Тело новорожденного 18 июля обнаружила горничная при уборке номера в гостинице "Надежда" на улице Путевая в Омске. Следователи осмотрели место происшествия и установили личность подозреваемой. Ей оказалась 16-летняя жительница пригорода Омска. По версии следствия, она убила своего сына и уехала из гостиницы.
"Девушка пояснила, что она не знала о своей беременности и не замечала ее из-за лишнего веса. В гостинице она встретилась "для оказания секс-услуг" с мужчиной 1988 года рождения. После встречи у нее начались роды. Тело младенца нашли задушенным в мусорном ведре, хотя сама мать утверждала, что он родился мертвым", – рассказал источник.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Вину в совершении преступления девушка не признала, ей грозит до пяти лет колонии. Расследование продолжается, его ход взяла на контроль прокуратура Ленинского округа Омска.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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