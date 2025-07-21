https://ria.ru/20250721/omsk-2030412768.html

Источник рассказал подробности дела об убийстве младенца в гостинице Омска

Источник рассказал подробности дела об убийстве младенца в гостинице Омска - РИА Новости, 21.07.2025

Источник рассказал подробности дела об убийстве младенца в гостинице Омска

Шестнадцатилетняя жительница Омской области, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка, утверждает, что не знала о своей беременности, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:37:00+03:00

2025-07-21T14:37:00+03:00

2025-07-21T14:37:00+03:00

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Омской области, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка, утверждает, что не знала о своей беременности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Тело новорожденного 18 июля обнаружила горничная при уборке номера в гостинице "Надежда" на улице Путевая в Омске. Следователи осмотрели место происшествия и установили личность подозреваемой. Ей оказалась 16-летняя жительница пригорода Омска. По версии следствия, она убила своего сына и уехала из гостиницы. "Девушка пояснила, что она не знала о своей беременности и не замечала ее из-за лишнего веса. В гостинице она встретилась "для оказания секс-услуг" с мужчиной 1988 года рождения. После встречи у нее начались роды. Тело младенца нашли задушенным в мусорном ведре, хотя сама мать утверждала, что он родился мертвым", – рассказал источник. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Вину в совершении преступления девушка не признала, ей грозит до пяти лет колонии. Расследование продолжается, его ход взяла на контроль прокуратура Ленинского округа Омска.

https://ria.ru/20250721/krasnoyarsk-2030369283.html

омск

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происшествия, омск, омская область