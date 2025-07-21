https://ria.ru/20250721/omsk-2030370921.html
В Омске в гостинице нашли тело новорожденного
В Омске в гостинице нашли тело новорожденного - РИА Новости, 21.07.2025
В Омске в гостинице нашли тело новорожденного
Тело новорожденного мальчика обнаружили в гостинице "Надежда" в Омске, в убийстве подозревают его несовершеннолетнюю мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:11:00+03:00
2025-07-21T11:11:00+03:00
2025-07-21T11:11:00+03:00
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ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Тело новорожденного мальчика обнаружили в гостинице "Надежда" в Омске, в убийстве подозревают его несовершеннолетнюю мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России. Тело новорожденного 18 июля обнаружила горничная при уборке номера в гостинице "Надежда" на улице Путевая в Омске. Следователи осмотрели место происшествия и установили личность подозреваемой. "По версии следствия, несовершеннолетняя причинила смерть своему новорожденному ребенку в одной из гостиниц города Омска, после чего скрылась с места преступления. Подозреваемая была задержана у себя дома в одном из населенных пунктов, расположенных в пригороде Омска, куда она вернулась после совершения противоправных действий", – сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250721/krasnoyarsk-2030369283.html
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происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске в гостинице нашли тело новорожденного
В гостинице "Надежда" в Омске нашли тело новорожденного мальчика