https://ria.ru/20250721/omsk-2030370921.html

В Омске в гостинице нашли тело новорожденного

В Омске в гостинице нашли тело новорожденного - РИА Новости, 21.07.2025

В Омске в гостинице нашли тело новорожденного

Тело новорожденного мальчика обнаружили в гостинице "Надежда" в Омске, в убийстве подозревают его несовершеннолетнюю мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:11:00+03:00

2025-07-21T11:11:00+03:00

2025-07-21T11:11:00+03:00

происшествия

омск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Тело новорожденного мальчика обнаружили в гостинице "Надежда" в Омске, в убийстве подозревают его несовершеннолетнюю мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России. Тело новорожденного 18 июля обнаружила горничная при уборке номера в гостинице "Надежда" на улице Путевая в Омске. Следователи осмотрели место происшествия и установили личность подозреваемой. "По версии следствия, несовершеннолетняя причинила смерть своему новорожденному ребенку в одной из гостиниц города Омска, после чего скрылась с места преступления. Подозреваемая была задержана у себя дома в одном из населенных пунктов, расположенных в пригороде Омска, куда она вернулась после совершения противоправных действий", – сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250721/krasnoyarsk-2030369283.html

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф)