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Во Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 21.07.2025
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08:57 21.07.2025 (обновлено: 09:08 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345831.html
Во Внуково сняли ограничения
Во Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 21.07.2025
Во Внуково сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:57:00+03:00
2025-07-21T09:08:00+03:00
безопасность
россия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани."Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены", - говорится в сообщении.Отмечается, что аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы.В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов, добавили в авиагавани.
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345583.html
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безопасность, россия, внуково (аэропорт)
Безопасность, Россия, Внуково (аэропорт)
Во Внуково сняли ограничения

Во Внуково сняли временные ограничения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани.
"Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены", - говорится в сообщении.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
Вчера, 08:54
Отмечается, что аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы.
В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов, добавили в авиагавани.
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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20 июля, 13:14
 
БезопасностьРоссияВнуково (аэропорт)
 
 
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