https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345831.html

Во Внуково сняли ограничения

Во Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 21.07.2025

Во Внуково сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:57:00+03:00

2025-07-21T08:57:00+03:00

2025-07-21T09:08:00+03:00

безопасность

россия

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани."Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены", - говорится в сообщении.Отмечается, что аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы.В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов, добавили в авиагавани.

https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345583.html

https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html

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2025

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безопасность, россия, внуково (аэропорт)