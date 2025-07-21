https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345831.html
Во Внуково сняли ограничения
Во Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 21.07.2025
Во Внуково сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:57:00+03:00
2025-07-21T08:57:00+03:00
2025-07-21T09:08:00+03:00
безопасность
россия
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в авиагавани."Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены", - говорится в сообщении.Отмечается, что аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы.В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов, добавили в авиагавани.
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345583.html
https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, внуково (аэропорт)
Безопасность, Россия, Внуково (аэропорт)
Во Внуково сняли ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения