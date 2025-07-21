https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345583.html

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения - РИА Новости, 21.07.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:54:00+03:00

2025-07-21T08:54:00+03:00

2025-07-21T09:09:00+03:00

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация."Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345831.html

нижний новгород

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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность