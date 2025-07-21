https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030330463.html

В аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

В аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 21.07.2025

В аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:51:00+03:00

2025-07-21T03:51:00+03:00

2025-07-21T03:53:00+03:00

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030325883.html

москва

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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко