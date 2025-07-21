https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030323815.html
В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты
В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 21.07.2025
В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:22:00+03:00
2025-07-21T01:22:00+03:00
2025-07-21T01:22:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. "Домодедово и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030321659.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты
Росавиация: в Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты