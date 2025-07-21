https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030323815.html

В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты

В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 21.07.2025

В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:22:00+03:00

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2025-07-21T01:22:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. "Домодедово и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030321659.html

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2025

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)