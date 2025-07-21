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В Жуковском ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 21.07.2025
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00:36 21.07.2025 (обновлено: 00:38 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030321257.html
В Жуковском ввели временные ограничения на полеты
В Жуковском ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 21.07.2025
В Жуковском ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.07.2025
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жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Жуковском ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в Жуковском ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
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ЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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