https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030320478.html

В Шереметьево сняли ограничения на полеты

В Шереметьево сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 21.07.2025

В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:13:00+03:00

2025-07-21T00:13:00+03:00

2025-07-21T00:13:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_262a26978525464bd9c9ea9956a10ea7.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт. "Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим "Ковер" снят", - говорится в сообщении. В авиагавани отметили, что в связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено.

https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030312197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт)