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В Шереметьево сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 21.07.2025
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00:13 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030320478.html
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
В Шереметьево сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 21.07.2025
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:13:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт. "Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим "Ковер" снят", - говорится в сообщении. В авиагавани отметили, что в связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
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шереметьево (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений, сообщил аэропорт.
"Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим "Ковер" снят", - говорится в сообщении.
В авиагавани отметили, что в связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
Табло прилетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Домодедово сняли временные ограничения
20 июля, 22:03
 
Шереметьево (аэропорт)
 
 
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