https://ria.ru/20250721/obstrel-2030352129.html

ВСУ обстреляли Херсонскую область

ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.07.2025

ВСУ обстреляли Херсонскую область

Украинская армия в течение суток нанесла 55 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 6... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:36:00+03:00

2025-07-21T09:36:00+03:00

2025-07-21T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 21 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 55 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 6 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 29 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 6 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Алешки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область , новая каховка, происшествия