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ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/obstrel-2030352129.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область
ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.07.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область
Украинская армия в течение суток нанесла 55 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 6... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:36:00+03:00
2025-07-21T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 21 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 55 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 6 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 29 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 6 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Алешки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
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вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки провели 55 артобстрелов населенных пунктов Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ГЕНИЧЕСК, 21 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 55 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 6 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 29 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 6 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Алешки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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