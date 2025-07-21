https://ria.ru/20250721/obrazovanie-2030467612.html
ГД: не только военные смогут получить среднее профобразование бесплатно
ГД: не только военные смогут получить среднее профобразование бесплатно - РИА Новости, 21.07.2025
ГД: не только военные смогут получить среднее профобразование бесплатно
Законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании (СПО) охватывает военнослужащих ВС РФ, сотрудников Росгвардии, МЧС, полиции, а также... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:04:00+03:00
2025-07-21T18:04:00+03:00
2025-07-21T18:34:00+03:00
общество
россия
виктория абрамченко
владимир путин
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании (СПО) охватывает военнослужащих ВС РФ, сотрудников Росгвардии, МЧС, полиции, а также мобилизованных и контрактников, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. Соответствующий законопроект в понедельник внесли в Госдуму. Абрамченко - его соавтор. "Закон охватывает военнослужащих российской армии и Росгвардии, сотрудников МЧС, полиции и других формирований, а также мобилизованных и контрактников", - написала вице-спикер в своем Telegram-канале. Абрамченко уточнила, что идею предоставить участникам специальной военной операции второе бесплатное профобразование поддержал президент России Владимир Путин. "Это особенно важно для военных, которые не могут работать по первой специальности из-за ранения", - добавила парламентарий. По данным Абрамченко, данная инициатива позволит военнослужащим освоить новую специальность в колледже или техникуме совершенно бесплатно. Кроме того, вице-спикер подчеркнула, что процесс получения образования будет аналогичен тому, как если бы они получали его впервые: финансирование будет выделяться за счет бюджетных средств, что станет инвестицией и в будущее защитников, и в экономику страны - новые квалифицированные специалисты помогут закрыть дефицит кадров во многих отраслях. Абрамченко считает, что принятие законопроекта поможет участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни и открыть новые перспективы в карьере. "Возможность получать бесплатное профессиональное образование - один из способов адаптации участников СВО к мирной жизни. Законопроект позволит ребятам повысить квалификацию или выбрать новую профессию, упростит трудоустройство после возвращения к гражданской жизни", - отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Киселев.
https://ria.ru/20250721/proekt-2030446369.html
https://ria.ru/20250721/udmurtija-2030426907.html
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общество, россия, виктория абрамченко, владимир путин, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Виктория Абрамченко, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ГД: не только военные смогут получить среднее профобразование бесплатно
Абрамченко: проект о СПО охватывает сотрудников Росгвардии, МЧС и полиции