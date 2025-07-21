Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование
В ГД внесли проект о праве бойцов СВО получить второе среднее профобразование
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить бойцам СВО получать второе среднее профессиональное образование, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга в Telegram-канале.
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"Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки", — написал он.
Парламентарий отметил, что документ станет логичным продолжением комплекса мер по поддержке участников спецоперации и их семей. Ранее Владимир Путин поддержал эту идею.
"Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. В разговоре с главой государства она тогда отметила, что некоторые военнослужащие после возвращения с фронта не могут работать по специальности из-за полученных травм или по другим объективным причинам", — напомнил депутат.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что проект поможет выполнить ключевые поручения президента по всесторонней поддержке бойцов и их семей.
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"Когда закон будет принят, бывшие военнослужащие смогут выбрать профессию заново, исходя из реалий мирной жизни и запросов экономики. Это еще одна важная мера поддержки для защитников нашей Родины", — подчеркнул он.
В случае вступления предлагаемого закона в силу право бесплатно получить второе среднее профобразование смогут участники специальной военной операции, включая:
- военнослужащих и мобилизованных;
- бойцов Росгвардии;
- добровольцев;
- сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в СВО или выполняли задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России.
Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.