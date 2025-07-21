Рейтинг@Mail.ru
Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 21.07.2025 (обновлено: 17:54 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/obrazovanie-2030445710.html
Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование
Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование - РИА Новости, 21.07.2025
Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить бойцам СВО получать второе среднее профессиональное образование, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:46:00+03:00
2025-07-21T17:54:00+03:00
госдума рф
александр мажуга
россия
общество
единая россия
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить бойцам СВО получать второе среднее профессиональное образование, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга в Telegram-канале."Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки", — написал он.Парламентарий отметил, что документ станет логичным продолжением комплекса мер по поддержке участников спецоперации и их семей. Ранее Владимир Путин поддержал эту идею."Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. В разговоре с главой государства она тогда отметила, что некоторые военнослужащие после возвращения с фронта не могут работать по специальности из-за полученных травм или по другим объективным причинам", — напомнил депутат.В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что проект поможет выполнить ключевые поручения президента по всесторонней поддержке бойцов и их семей."Когда закон будет принят, бывшие военнослужащие смогут выбрать профессию заново, исходя из реалий мирной жизни и запросов экономики. Это еще одна важная мера поддержки для защитников нашей Родины", — подчеркнул он.В случае вступления предлагаемого закона в силу право бесплатно получить второе среднее профобразование смогут участники специальной военной операции, включая:Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.
https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028692180.html
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028597646.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, александр мажуга, россия, общество, единая россия, татьяна москалькова, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область
Госдума РФ, Александр Мажуга, Россия, Общество, Единая Россия, Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование

В ГД внесли проект о праве бойцов СВО получить второе среднее профобразование

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить бойцам СВО получать второе среднее профессиональное образование, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга в Telegram-канале.
«
"Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки", — написал он.
Парламентарий отметил, что документ станет логичным продолжением комплекса мер по поддержке участников спецоперации и их семей. Ранее Владимир Путин поддержал эту идею.
"Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. В разговоре с главой государства она тогда отметила, что некоторые военнослужащие после возвращения с фронта не могут работать по специальности из-за полученных травм или по другим объективным причинам", — напомнил депутат.
Москалькова о демобилизации бойцов СВО, пропавших жителях Курской области и условиях по их возвращению. Полное интервью - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Татьяна Москалькова: участники СВО имеют приоритетное право на защиту
12 июля, 11:00
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что проект поможет выполнить ключевые поручения президента по всесторонней поддержке бойцов и их семей.
«
"Когда закон будет принят, бывшие военнослужащие смогут выбрать профессию заново, исходя из реалий мирной жизни и запросов экономики. Это еще одна важная мера поддержки для защитников нашей Родины", — подчеркнул он.
В случае вступления предлагаемого закона в силу право бесплатно получить второе среднее профобразование смогут участники специальной военной операции, включая:
  • военнослужащих и мобилизованных;
  • бойцов Росгвардии;
  • добровольцев;
  • сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в СВО или выполняли задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России.
Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу
11 июля, 16:02
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФАлександр МажугаРоссияОбществоЕдиная РоссияТатьяна МоскальковаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала