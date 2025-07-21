https://ria.ru/20250721/obrazovanie-2030445710.html

Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование

Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование - РИА Новости, 21.07.2025

Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее профобразование

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить бойцам СВО получать второе среднее профессиональное образование, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:46:00+03:00

2025-07-21T16:46:00+03:00

2025-07-21T17:54:00+03:00

госдума рф

александр мажуга

россия

общество

единая россия

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить бойцам СВО получать второе среднее профессиональное образование, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга в Telegram-канале."Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки", — написал он.Парламентарий отметил, что документ станет логичным продолжением комплекса мер по поддержке участников спецоперации и их семей. Ранее Владимир Путин поддержал эту идею."Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. В разговоре с главой государства она тогда отметила, что некоторые военнослужащие после возвращения с фронта не могут работать по специальности из-за полученных травм или по другим объективным причинам", — напомнил депутат.В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что проект поможет выполнить ключевые поручения президента по всесторонней поддержке бойцов и их семей."Когда закон будет принят, бывшие военнослужащие смогут выбрать профессию заново, исходя из реалий мирной жизни и запросов экономики. Это еще одна важная мера поддержки для защитников нашей Родины", — подчеркнул он.В случае вступления предлагаемого закона в силу право бесплатно получить второе среднее профобразование смогут участники специальной военной операции, включая:Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028692180.html

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028597646.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, александр мажуга, россия, общество, единая россия, татьяна москалькова, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область