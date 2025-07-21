Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 21.07.2025 (обновлено: 13:08 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/obekty-2030385473.html
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 21.07.2025
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:21:00+03:00
2025-07-21T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
русский язык в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994870131_0:0:3517:1979_1920x0_80_0_0_166a3e3abae856fdd2eb7f24a5772e89.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, сообщило Минобороны."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметили там.В министерстве уточнили, что удар наносили с воздуха, земли и моря высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Российские войска также задействовали ударные беспилотники.Кроме того, авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, цех сборки БПЛА, территориальный центр комплектования ВСУ, а также 142 района временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250721/rogov-2030375358.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994870131_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_99d8d5e91c8f66c1a8150f6d44f792d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), украина, русский язык в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Русский язык в мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК и аэродромам ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, сообщило Минобороны.
«
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметили там.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области
Вчера, 11:26
В министерстве уточнили, что удар наносили с воздуха, земли и моря высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Российские войска также задействовали ударные беспилотники.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, цех сборки БПЛА, территориальный центр комплектования ВСУ, а также 142 района временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРусский язык в миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала