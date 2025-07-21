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ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 21.07.2025
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:21:00+03:00
2025-07-21T12:21:00+03:00
2025-07-21T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, сообщило Минобороны."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметили там.В министерстве уточнили, что удар наносили с воздуха, земли и моря высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Российские войска также задействовали ударные беспилотники.Кроме того, авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, цех сборки БПЛА, территориальный центр комплектования ВСУ, а также 142 района временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250721/rogov-2030375358.html
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ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК и аэродромам ВСУ