https://ria.ru/20250721/obekty-2030385473.html

ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 21.07.2025

ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:21:00+03:00

2025-07-21T12:21:00+03:00

2025-07-21T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов, сообщило Минобороны."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметили там.В министерстве уточнили, что удар наносили с воздуха, земли и моря высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Российские войска также задействовали ударные беспилотники.Кроме того, авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, цех сборки БПЛА, территориальный центр комплектования ВСУ, а также 142 района временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250721/rogov-2030375358.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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