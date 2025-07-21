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В Новороссийске ликвидировали открытое горение в многоэтажке
В Новороссийске ликвидировали открытое горение в многоэтажке - РИА Новости, 21.07.2025
В Новороссийске ликвидировали открытое горение в многоэтажке
Открытое горение в многоэтажном доме в Новороссийске ликвидировано на площади 300 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:21:00+03:00
2025-07-21T17:21:00+03:00
2025-07-21T17:21:00+03:00
происшествия
новороссийск
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краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме в Новороссийске ликвидировано на площади 300 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "Открытое горение ликвидировано в 16.10", - говорится в сообщении. В понедельник в краевом управлении МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Эвакуированы 25 человек. ГУМВД сообщило о перекрытии участка Анапского шоссе после пожара, на проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели. Территорию оцепили силы ДПС ОГИБДД и Росгвардии. Предварительно, пострадавших нет. Причиной пожара, по данным прокуратуры края, оказался хлопок бытового газа. Организована проверка.
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происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новороссийске ликвидировали открытое горение в многоэтажке
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в многоэтажном доме в Новороссийске