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В Новороссийске ликвидировали открытое горение в многоэтажке

В Новороссийске ликвидировали открытое горение в многоэтажке - РИА Новости, 21.07.2025

В Новороссийске ликвидировали открытое горение в многоэтажке

Открытое горение в многоэтажном доме в Новороссийске ликвидировано на площади 300 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:21:00+03:00

2025-07-21T17:21:00+03:00

2025-07-21T17:21:00+03:00

происшествия

новороссийск

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме в Новороссийске ликвидировано на площади 300 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "Открытое горение ликвидировано в 16.10", - говорится в сообщении. В понедельник в краевом управлении МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Эвакуированы 25 человек. ГУМВД сообщило о перекрытии участка Анапского шоссе после пожара, на проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели. Территорию оцепили силы ДПС ОГИБДД и Росгвардии. Предварительно, пострадавших нет. Причиной пожара, по данным прокуратуры края, оказался хлопок бытового газа. Организована проверка.

https://ria.ru/20250614/vzryv-2022779169.html

новороссийск

россия

краснодарский край

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происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)