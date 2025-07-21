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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоэтажке в Новороссийске
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоэтажке в Новороссийске - РИА Новости, 21.07.2025
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоэтажке в Новороссийске
Проверка инициирована после взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Новороссийске, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:49:00+03:00
2025-07-21T16:49:00+03:00
2025-07-21T16:49:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Проверка инициирована после взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Новороссийске, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. "Прокуратурой города организована проверка по факту хлопка бытового газа в квартире на пятом этаже в жилом доме, расположенном по адресу: улица Анапское шоссе, 12, город Новороссийск… В настоящее время пожар локализован, принимаются меры к его ликвидации... угрозы жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении. В понедельник в управлении краевого МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске. Пожар локализован на площади 300 квадратных метров, предварительной причиной пожара в управлении назвали взрыв газовоздушной смеси. Эвакуировано 25 человек. ГУМВД сообщило о перекрытии участка Анапского шоссе после пожара, на проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели. Территория оцеплена силами ДПС ОГИБДД и Росгвардии. Предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030337550.html
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происшествия, новороссийск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоэтажке в Новороссийске
Прокуратура инициировала проверку после взрыва газа в жилом доме в Новороссийске