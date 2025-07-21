https://ria.ru/20250721/niderlandy-2030503807.html

Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине

Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине - РИА Новости, 21.07.2025

Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине

Нидерланды внесут "значительный" вклад в инициативу по поставкам американских систем Patriot на Украину, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:31:00+03:00

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2025-07-21T21:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нидерланды внесут "значительный" вклад в инициативу по поставкам американских систем Patriot на Украину, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. "Онлайн-встреча с министрами обороны по большей поддержке Украины. Нидерланды внесут значительный вклад в поставку американских систем ПВО (Patriots). Детали будут скоро проработаны", - написал Брекелманс в соцсети X. Он также заявил, что Нидерланды нарастят поддержку в вопросе передачи боеприпасов для F-16 и другого оружия для усиления ПВО. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что, если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html

https://ria.ru/20250310/niderlandy-2004069868.html

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украина, россия, нидерланды, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, евросоюз, f-16