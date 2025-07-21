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Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:31 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/niderlandy-2030503807.html
Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине
Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине - РИА Новости, 21.07.2025
Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине
Нидерланды внесут "значительный" вклад в инициативу по поставкам американских систем Patriot на Украину, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:31:00+03:00
2025-07-21T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
нидерланды
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нидерланды внесут "значительный" вклад в инициативу по поставкам американских систем Patriot на Украину, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. "Онлайн-встреча с министрами обороны по большей поддержке Украины. Нидерланды внесут значительный вклад в поставку американских систем ПВО (Patriots). Детали будут скоро проработаны", - написал Брекелманс в соцсети X. Он также заявил, что Нидерланды нарастят поддержку в вопросе передачи боеприпасов для F-16 и другого оружия для усиления ПВО. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что, если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html
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украина, россия, нидерланды, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, евросоюз, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Нидерланды, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, F-16
Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине

Глава МО Брекелманс: Нидерланды внесут вклад в поставку систем Patriot Украине

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нидерланды внесут "значительный" вклад в инициативу по поставкам американских систем Patriot на Украину, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
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"Онлайн-встреча с министрами обороны по большей поддержке Украины. Нидерланды внесут значительный вклад в поставку американских систем ПВО (Patriots). Детали будут скоро проработаны", - написал Брекелманс в соцсети X.
Он также заявил, что Нидерланды нарастят поддержку в вопросе передачи боеприпасов для F-16 и другого оружия для усиления ПВО.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что, если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНидерландыДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинНАТОЕвросоюзF-16
 
 
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