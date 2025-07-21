Сийярто допустил запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией к 2027 году
Сийярто: нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен к 2027 году
© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяженностью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня мы обсудили с министром энергетики Сербии (Дубравкой Джедович-Ханданович - ред.) и заместителем министра энергетики России (Павлом Сорокиным - ред.) возможность этих инвестиций, текущую стадию подготовки", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Глава венгерского МИД напомнил, что планируемая мощность нефтепровода - пять миллионов тонн в год. Реализация проекта поможет странам центральной Европы избежать резкого роста цен на энергию, подчеркнул он.
Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года.
Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.