https://ria.ru/20250721/nefteprovod-2030405334.html

Сийярто допустил запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией к 2027 году

Сийярто допустил запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией к 2027 году - РИА Новости, 21.07.2025

Сийярто допустил запуск нефтепровода между Венгрией и Сербией к 2027 году

Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:59:00+03:00

2025-07-21T13:59:00+03:00

2025-07-21T14:27:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году."Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяженностью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня мы обсудили с министром энергетики Сербии (Дубравкой Джедович-Ханданович - ред.) и заместителем министра энергетики России (Павлом Сорокиным - ред.) возможность этих инвестиций, текущую стадию подготовки", - приводит слова Сийярто агентство MTI.Глава венгерского МИД напомнил, что планируемая мощность нефтепровода - пять миллионов тонн в год. Реализация проекта поможет странам центральной Европы избежать резкого роста цен на энергию, подчеркнул он.Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года.Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.

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в мире, венгрия, сербия, петер сийярто