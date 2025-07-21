https://ria.ru/20250721/nauka-2030006392.html

Найден способ улучшить лечение психических расстройств

Найден способ улучшить лечение психических расстройств - РИА Новости, 21.07.2025

Найден способ улучшить лечение психических расстройств

Новый подход к созданию препаратов для лечения тяжелых психических состояний на основе содержащегося в винограде и какао природного соединения предложили ученые РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:00:00+03:00

2025-07-21T09:00:00+03:00

2025-07-21T09:00:00+03:00

наука

новосибирский государственный университет

россия

хорватия

челябинская область

челябинский государственный университет

университетская наука

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_b94e6e41e39c4ad22877111c1e1925af.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый подход к созданию препаратов для лечения тяжелых психических состояний на основе содержащегося в винограде и какао природного соединения предложили ученые ЧелГУ в составе международной группы. Результаты опубликованы в Biomedicines.Психическое переживание последствий физического и эмоционального насилия, а также различных катастроф способно приводить к возникновению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Данное состояние тяжело поддается лечению, как рассказали специалисты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), до 40 процентов пациентов проявляют устойчивость к существующим препаратам. Кроме того, современные средства, которые используются для терапии ПТСР, могут вызывать серьезные побочные эффекты в виде повышения артериального давления и головных болей.По словам исследователей ЧелГУ, одним из перспективных направлений в рамках поиска новых инструментов лечения считается использование ресвератрола (транс-3,4',5-тригидроксистильбена), вырабатываемого растениями для защиты от стресса. Это природное соединение содержится в кожуре винограда, какао, а также некоторых ягодах и орехах."Ресвератрол обладает нейропротекторными и антиоксидантными свойствами и может действовать подобно антидепрессантам, но без их побочных эффектов. Однако его широкому применению мешает крайняя неустойчивость: уже через час после введения в организме лишь 5 процентов исходного вещества сохраняет прежнюю форму, что требует использования сверхвысоких доз", — рассказал профессор факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Вадим Цейликман.Ученые университета впервые сместили фокус исследования с самого ресвератрола на продукты его превращения в организме — метаболиты. Исследователи установили, что эти соединения, в отличие от исходного вещества, стабильны и обладают собственной биологической активностью, сопоставимой с эффектами самого ресвератрола."Раньше на тканевые продукты ресвератрола смотрели как на балласт, который просто выводится из организма, не принося пользы. Однако мы с помощью расчетов показали, что они стабильны и обладают собственными биологическими эффектами", — прокомментировал Вадим Цейликман.По его словам, уникальность исследования связана с тем, что публикации на эту тему в мировой научной литературе единичны, а сами метаболиты зачастую рассматривались как препятствие для использования ресвератрола.В рамках проведенной работы ученые анализировали концентрации тканевых продуктов ресвератрола и их корреляцию с различными биологическими параметрами, доказывая наличие у них собственных клеточных мишеней.Полученные результаты позволяют приблизиться к созданию эффективных средств для терапии ПТСР, считают авторы исследования."Это решает главную проблему: медицинская полезность ресвератрола доказана, но его неустойчивость мешала созданию лекарств. Наш подход позволяет обойти это препятствие", — рассказал Цейликман.На данном этапе специалисты рассматривают два пути создания препаратов: химический синтез или биотехнологическое производство.В исследовании также принимали участие ученые Института Руджера Бошковича (Хорватия), Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Уфимского университета науки и технологий, Новосибирского государственного университета.

https://ria.ru/20230116/nauka-1843864382.html

https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html

https://ria.ru/20240628/depressiya-1956012259.html

россия

хорватия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирский государственный университет, россия, хорватия, челябинская область, челябинский государственный университет, университетская наука, наука, уральский федеральный университет