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Найден способ улучшить лечение психических расстройств - РИА Новости, 21.07.2025
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Наука
 
09:00 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/nauka-2030006392.html
Найден способ улучшить лечение психических расстройств
Найден способ улучшить лечение психических расстройств - РИА Новости, 21.07.2025
Найден способ улучшить лечение психических расстройств
Новый подход к созданию препаратов для лечения тяжелых психических состояний на основе содержащегося в винограде и какао природного соединения предложили ученые РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:00:00+03:00
2025-07-21T09:00:00+03:00
наука
новосибирский государственный университет
россия
хорватия
челябинская область
челябинский государственный университет
университетская наука
наука
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый подход к созданию препаратов для лечения тяжелых психических состояний на основе содержащегося в винограде и какао природного соединения предложили ученые ЧелГУ в составе международной группы. Результаты опубликованы в Biomedicines.Психическое переживание последствий физического и эмоционального насилия, а также различных катастроф способно приводить к возникновению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Данное состояние тяжело поддается лечению, как рассказали специалисты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), до 40 процентов пациентов проявляют устойчивость к существующим препаратам. Кроме того, современные средства, которые используются для терапии ПТСР, могут вызывать серьезные побочные эффекты в виде повышения артериального давления и головных болей.По словам исследователей ЧелГУ, одним из перспективных направлений в рамках поиска новых инструментов лечения считается использование ресвератрола (транс-3,4',5-тригидроксистильбена), вырабатываемого растениями для защиты от стресса. Это природное соединение содержится в кожуре винограда, какао, а также некоторых ягодах и орехах."Ресвератрол обладает нейропротекторными и антиоксидантными свойствами и может действовать подобно антидепрессантам, но без их побочных эффектов. Однако его широкому применению мешает крайняя неустойчивость: уже через час после введения в организме лишь 5 процентов исходного вещества сохраняет прежнюю форму, что требует использования сверхвысоких доз", — рассказал профессор факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Вадим Цейликман.Ученые университета впервые сместили фокус исследования с самого ресвератрола на продукты его превращения в организме — метаболиты. Исследователи установили, что эти соединения, в отличие от исходного вещества, стабильны и обладают собственной биологической активностью, сопоставимой с эффектами самого ресвератрола."Раньше на тканевые продукты ресвератрола смотрели как на балласт, который просто выводится из организма, не принося пользы. Однако мы с помощью расчетов показали, что они стабильны и обладают собственными биологическими эффектами", — прокомментировал Вадим Цейликман.По его словам, уникальность исследования связана с тем, что публикации на эту тему в мировой научной литературе единичны, а сами метаболиты зачастую рассматривались как препятствие для использования ресвератрола.В рамках проведенной работы ученые анализировали концентрации тканевых продуктов ресвератрола и их корреляцию с различными биологическими параметрами, доказывая наличие у них собственных клеточных мишеней.Полученные результаты позволяют приблизиться к созданию эффективных средств для терапии ПТСР, считают авторы исследования."Это решает главную проблему: медицинская полезность ресвератрола доказана, но его неустойчивость мешала созданию лекарств. Наш подход позволяет обойти это препятствие", — рассказал Цейликман.На данном этапе специалисты рассматривают два пути создания препаратов: химический синтез или биотехнологическое производство.В исследовании также принимали участие ученые Института Руджера Бошковича (Хорватия), Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Уфимского университета науки и технологий, Новосибирского государственного университета.
https://ria.ru/20230116/nauka-1843864382.html
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новосибирский государственный университет, россия, хорватия, челябинская область, челябинский государственный университет, университетская наука, наука, уральский федеральный университет
Наука, Новосибирский государственный университет, Россия, Хорватия, Челябинская область, Челябинский государственный университет, Университетская наука, Наука, Уральский федеральный университет

Найден способ улучшить лечение психических расстройств

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый подход к созданию препаратов для лечения тяжелых психических состояний на основе содержащегося в винограде и какао природного соединения предложили ученые ЧелГУ в составе международной группы. Результаты опубликованы в Biomedicines.
Психическое переживание последствий физического и эмоционального насилия, а также различных катастроф способно приводить к возникновению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Данное состояние тяжело поддается лечению, как рассказали специалисты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), до 40 процентов пациентов проявляют устойчивость к существующим препаратам. Кроме того, современные средства, которые используются для терапии ПТСР, могут вызывать серьезные побочные эффекты в виде повышения артериального давления и головных болей.
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По словам исследователей ЧелГУ, одним из перспективных направлений в рамках поиска новых инструментов лечения считается использование ресвератрола (транс-3,4',5-тригидроксистильбена), вырабатываемого растениями для защиты от стресса. Это природное соединение содержится в кожуре винограда, какао, а также некоторых ягодах и орехах.
«
"Ресвератрол обладает нейропротекторными и антиоксидантными свойствами и может действовать подобно антидепрессантам, но без их побочных эффектов. Однако его широкому применению мешает крайняя неустойчивость: уже через час после введения в организме лишь 5 процентов исходного вещества сохраняет прежнюю форму, что требует использования сверхвысоких доз", — рассказал профессор факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Вадим Цейликман.
Ученые университета впервые сместили фокус исследования с самого ресвератрола на продукты его превращения в организме — метаболиты. Исследователи установили, что эти соединения, в отличие от исходного вещества, стабильны и обладают собственной биологической активностью, сопоставимой с эффектами самого ресвератрола.
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"Раньше на тканевые продукты ресвератрола смотрели как на балласт, который просто выводится из организма, не принося пользы. Однако мы с помощью расчетов показали, что они стабильны и обладают собственными биологическими эффектами", — прокомментировал Вадим Цейликман.
По его словам, уникальность исследования связана с тем, что публикации на эту тему в мировой научной литературе единичны, а сами метаболиты зачастую рассматривались как препятствие для использования ресвератрола.
В рамках проведенной работы ученые анализировали концентрации тканевых продуктов ресвератрола и их корреляцию с различными биологическими параметрами, доказывая наличие у них собственных клеточных мишеней.
Полученные результаты позволяют приблизиться к созданию эффективных средств для терапии ПТСР, считают авторы исследования.
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"Это решает главную проблему: медицинская полезность ресвератрола доказана, но его неустойчивость мешала созданию лекарств. Наш подход позволяет обойти это препятствие", — рассказал Цейликман.
На данном этапе специалисты рассматривают два пути создания препаратов: химический синтез или биотехнологическое производство.
В исследовании также принимали участие ученые Института Руджера Бошковича (Хорватия), Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Уфимского университета науки и технологий, Новосибирского государственного университета.
 
НаукаНовосибирский государственный университетРоссияХорватияЧелябинская областьЧелябинский государственный университетУниверситетская наукаНаукаУральский федеральный университет
 
 
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