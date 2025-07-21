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Чибис стал наставником для мурманского участника программы "Время героев" - РИА Новости, 21.07.2025
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Мурманская область
 
10:26 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/nastavnik-2030362905.html
Чибис стал наставником для мурманского участника программы "Время героев"
Чибис стал наставником для мурманского участника программы "Время героев" - РИА Новости, 21.07.2025
Чибис стал наставником для мурманского участника программы "Время героев"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что стал наставником для участника федеральной программы "Время РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:26:00+03:00
2025-07-21T10:26:00+03:00
мурманская область
андрей чибис
мурманская область
программа "время героев"
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что стал наставником для участника федеральной программы "Время героев" Романа Олешкина, который в ближайшее время будет проходить стажировку в правительстве региона. "С нами сегодня участник второго потока федеральной программы "Время героев", которая проводится по поручению президента. В ближайшие несколько месяцев Роман будет с нами, проходить погружение в гражданское управление. Стажировка будет в правительстве области в разных ипостасях с полным погружением в те вопросы, которыми мы занимаемся. Для меня большая честь, что наставником являюсь я", - сказал Чибис. Чибис сообщил, что Роман из Мурманской области и для прохождения стажировки выбрал родной регион. Олешкин награждён двумя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова и медалью Жукова.
https://ria.ru/20250623/putin-2024897960.html
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андрей чибис, мурманская область, программа "время героев"
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманская область, Программа "Время героев"
Чибис стал наставником для мурманского участника программы "Время героев"

Мурманский губернатор стал наставником для участника программы "Время героев"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что стал наставником для участника федеральной программы "Время героев" Романа Олешкина, который в ближайшее время будет проходить стажировку в правительстве региона.
"С нами сегодня участник второго потока федеральной программы "Время героев", которая проводится по поручению президента. В ближайшие несколько месяцев Роман будет с нами, проходить погружение в гражданское управление. Стажировка будет в правительстве области в разных ипостасях с полным погружением в те вопросы, которыми мы занимаемся. Для меня большая честь, что наставником являюсь я", - сказал Чибис.
Чибис сообщил, что Роман из Мурманской области и для прохождения стажировки выбрал родной регион. Олешкин награждён двумя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова и медалью Жукова.
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