https://ria.ru/20250721/nastavnik-2030362905.html

Чибис стал наставником для мурманского участника программы "Время героев"

Чибис стал наставником для мурманского участника программы "Время героев" - РИА Новости, 21.07.2025

Чибис стал наставником для мурманского участника программы "Время героев"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что стал наставником для участника федеральной программы "Время РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:26:00+03:00

2025-07-21T10:26:00+03:00

2025-07-21T10:26:00+03:00

мурманская область

андрей чибис

мурманская область

программа "время героев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878245844_0:141:3139:1906_1920x0_80_0_0_7627da7652aa25549225f7352f7d7a38.jpg

МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что стал наставником для участника федеральной программы "Время героев" Романа Олешкина, который в ближайшее время будет проходить стажировку в правительстве региона. "С нами сегодня участник второго потока федеральной программы "Время героев", которая проводится по поручению президента. В ближайшие несколько месяцев Роман будет с нами, проходить погружение в гражданское управление. Стажировка будет в правительстве области в разных ипостасях с полным погружением в те вопросы, которыми мы занимаемся. Для меня большая честь, что наставником являюсь я", - сказал Чибис. Чибис сообщил, что Роман из Мурманской области и для прохождения стажировки выбрал родной регион. Олешкин награждён двумя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова и медалью Жукова.

https://ria.ru/20250623/putin-2024897960.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей чибис, мурманская область, программа "время героев"