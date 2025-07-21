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Сотрудники НАСА обвинили Трампа в развале программ агентства - РИА Новости, 21.07.2025
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22:44 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/nasa-2030508430.html
Сотрудники НАСА обвинили Трампа в развале программ агентства
Сотрудники НАСА обвинили Трампа в развале программ агентства - РИА Новости, 21.07.2025
Сотрудники НАСА обвинили Трампа в развале программ агентства
Почти 300 нынешних и бывших сотрудников НАСА выступили с критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, обвинив её в рискованных сокращениях,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:44:00+03:00
2025-07-21T22:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Почти 300 нынешних и бывших сотрудников НАСА выступили с критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, обвинив её в рискованных сокращениях, нарушениях федерального законодательства и подрыве миссий агентства, говорится в открытом письме, адресованном исполняющему обязанности главы НАСА Шону Даффи. "Последние шесть месяцев ознаменовались стремительными и расточительными изменениями, которые подорвали нашу миссию и нанесли катастрофический удар по кадровому составу НАСА", — говорится в документе. Сотрудники отмечают, что под предлогом реформ были свернуты миссии, на которые ранее выделил средства конгресс, в том числе в сфере науки и аэрокосмических исследований. По их словам, речь идет не только об утрате технологических возможностей, но и об угрозе национальной безопасности. Авторы письма указывают, что сокращения стали результатом политических решений, принятых в обход технических структур агентства и без учёта мнения профильных специалистов. "Мы возражаем против закрытия миссий, которые были одобрены и профинансированы конгрессом. Как только действующий космический аппарат выведен из эксплуатации — его невозможно вновь активировать", — отмечается в письме. В числе других претензий — отказ администрации Трампа от программ международного сотрудничества, нецелевые увольнения сотрудников и свертывание образовательных и инклюзивных инициатив агентства. Часть подписантов выступила анонимно, сославшись на "атмосферу страха и риска преследования". Письмо подписали представители всех центров НАСА. Документ посвящён памяти астронавтов, погибших в катастрофах "Челленджера", "Колумбии" и "Аполлона-1". По мнению авторов, сегодняшняя ситуация напоминает ошибки, предшествовавшие тем трагедиям.
https://ria.ru/20250316/nasa-2005327348.html
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в мире, сша, дональд трамп, наса
В мире, США, Дональд Трамп, НАСА
Сотрудники НАСА обвинили Трампа в развале программ агентства

Сотрудники НАСА обвинили Трампа в опасных сокращениях и подрыве миссии

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Почти 300 нынешних и бывших сотрудников НАСА выступили с критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, обвинив её в рискованных сокращениях, нарушениях федерального законодательства и подрыве миссий агентства, говорится в открытом письме, адресованном исполняющему обязанности главы НАСА Шону Даффи.
"Последние шесть месяцев ознаменовались стремительными и расточительными изменениями, которые подорвали нашу миссию и нанесли катастрофический удар по кадровому составу НАСА", — говорится в документе.
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Сотрудники отмечают, что под предлогом реформ были свернуты миссии, на которые ранее выделил средства конгресс, в том числе в сфере науки и аэрокосмических исследований. По их словам, речь идет не только об утрате технологических возможностей, но и об угрозе национальной безопасности.
Авторы письма указывают, что сокращения стали результатом политических решений, принятых в обход технических структур агентства и без учёта мнения профильных специалистов.
"Мы возражаем против закрытия миссий, которые были одобрены и профинансированы конгрессом. Как только действующий космический аппарат выведен из эксплуатации — его невозможно вновь активировать", — отмечается в письме.
В числе других претензий — отказ администрации Трампа от программ международного сотрудничества, нецелевые увольнения сотрудников и свертывание образовательных и инклюзивных инициатив агентства. Часть подписантов выступила анонимно, сославшись на "атмосферу страха и риска преследования".
Письмо подписали представители всех центров НАСА. Документ посвящён памяти астронавтов, погибших в катастрофах "Челленджера", "Колумбии" и "Аполлона-1". По мнению авторов, сегодняшняя ситуация напоминает ошибки, предшествовавшие тем трагедиям.
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