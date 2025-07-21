Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"
Лаврентьева и Лукьянов получат медали ордена "За заслуги перед Отечеством"
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкИсполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Надежда Лаврентьева
Исполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Надежда Лаврентьева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени исполнительного директора Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба "Валдай" Надежду Лаврентьеву и научного директора фонда Федора Лукьянова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Архивное фото
"За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить... медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Лаврентьеву Надежду Владимировну - исполнительного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", город Москва; Лукьянова Федора Александровича - научного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", город Москва", - говорится в документе.