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Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" - РИА Новости, 21.07.2025
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17:20 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/nagrada-2030455289.html
Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"
Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" - РИА Новости, 21.07.2025
Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени исполнительного директора Фонда развития и поддержки... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:20:00+03:00
2025-07-21T17:20:00+03:00
россия
владимир путин
москва
федор лукьянов
международный дискуссионный клуб "валдай"
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени исполнительного директора Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба "Валдай" Надежду Лаврентьеву и научного директора фонда Федора Лукьянова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить... медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Лаврентьеву Надежду Владимировну - исполнительного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", город Москва; Лукьянова Федора Александровича - научного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", город Москва", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, москва, федор лукьянов, международный дискуссионный клуб "валдай", общество
Россия, Владимир Путин, Москва, Федор Лукьянов, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Общество
Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"

Лаврентьева и Лукьянов получат медали ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкИсполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Надежда Лаврентьева
Исполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай Надежда Лаврентьева - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Исполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Надежда Лаврентьева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени исполнительного директора Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба "Валдай" Надежду Лаврентьеву и научного директора фонда Федора Лукьянова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Архивное фото
"За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить... медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Лаврентьеву Надежду Владимировну - исполнительного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", город Москва; Лукьянова Федора Александровича - научного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", город Москва", - говорится в документе.
Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Вчера, 16:40
 
РоссияВладимир ПутинМоскваФедор ЛукьяновМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Общество
 
 
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