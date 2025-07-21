https://ria.ru/20250721/nagrada-2030455289.html

Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"

Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" - РИА Новости, 21.07.2025

Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени исполнительного директора Фонда развития и поддержки... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:20:00+03:00

2025-07-21T17:20:00+03:00

2025-07-21T17:20:00+03:00

россия

владимир путин

москва

федор лукьянов

международный дискуссионный клуб "валдай"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030454410_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_3efad429dcd2b55312075c6d0b6ab4bb.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени исполнительного директора Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба "Валдай" Надежду Лаврентьеву и научного директора фонда Федора Лукьянова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить... медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Лаврентьеву Надежду Владимировну - исполнительного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", город Москва; Лукьянова Федора Александровича - научного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250721/putin-2030443799.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, москва, федор лукьянов, международный дискуссионный клуб "валдай", общество