https://ria.ru/20250721/nagrada-2030448705.html

Путин наградил посмертно сторожа краеведческого музея в Судже

Путин наградил посмертно сторожа краеведческого музея в Судже - РИА Новости, 21.07.2025

Путин наградил посмертно сторожа краеведческого музея в Судже

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью "За храбрость" II степени сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву, соответствующий указ... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:59:00+03:00

2025-07-21T16:59:00+03:00

2025-07-21T17:00:00+03:00

суджа

россия

курская область

александр хинштейн

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью "За храбрость" II степени сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени Андрееву Аллу Александровну - сторожа Суджанского краеведческого музея - филиала областного бюджетного учреждения культуры "Курский областной краеведческий музей" (посмертно)", - говорится в документе. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено. Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщал Хинштейн.

https://ria.ru/20250715/kursk-2029299116.html

суджа

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суджа, россия, курская область, александр хинштейн, владимир путин