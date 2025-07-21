https://ria.ru/20250721/nagrada-2030441851.html

Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 21.07.2025

Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Вячеслава Манучарова, соответствующий указ размешен на сайте... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:30:00+03:00

2025-07-21T16:30:00+03:00

2025-07-21T16:30:00+03:00

культура

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Вячеслава Манучарова, соответствующий указ размешен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Манучарова Вячеслава Рафаэлевича - артиста государственного бюджетного учреждения культура города Москвы "Московский государственный академический театр "Русская песня", - говорится в документе.

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россия, москва, владимир путин, вячеслав манучаров