Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:30 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/nagrada-2030441851.html
Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 21.07.2025
Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Вячеслава Манучарова, соответствующий указ размешен на сайте... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:30:00+03:00
2025-07-21T16:30:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
вячеслав манучаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944326799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb71dfdda2ed93115d94a63ef2950e6.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Вячеслава Манучарова, соответствующий указ размешен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Манучарова Вячеслава Рафаэлевича - артиста государственного бюджетного учреждения культура города Москвы "Московский государственный академический театр "Русская песня", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250721/bogomolov-2030438088.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944326799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99a6c5945fc9062267a3468fada5402a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, вячеслав манучаров
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Вячеслав Манучаров
Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Манучарова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Манучаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Вячеслава Манучарова, соответствующий указ размешен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Манучарова Вячеслава Рафаэлевича - артиста государственного бюджетного учреждения культура города Москвы "Московский государственный академический театр "Русская песня", - говорится в документе.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств
Вчера, 16:20
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинВячеслав Манучаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала