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Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 21.07.2025
Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Вячеслава Манучарова, соответствующий указ размешен на сайте... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:30:00+03:00
2025-07-21T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Вячеслава Манучарова, соответствующий указ размешен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Манучарова Вячеслава Рафаэлевича - артиста государственного бюджетного учреждения культура города Москвы "Московский государственный академический театр "Русская песня", - говорится в документе.
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россия, москва, владимир путин, вячеслав манучаров
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Вячеслав Манучаров
Путин наградил Манучарова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артиста Манучарова