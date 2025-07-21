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Суд заочно вынес приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Украины - РИА Новости, 21.07.2025
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18:07 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/naemnik-2030468059.html
Суд заочно вынес приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Украины
Суд заочно вынес приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Украины - РИА Новости, 21.07.2025
Суд заочно вынес приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Украины
Наемник из Грузии Зураб Карчава, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, он объявлен в международный розыск,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:07:00+03:00
2025-07-21T18:07:00+03:00
россия
грузия
донецкая народная республика
мария захарова
сергей лавров
владимир путин
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происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наемник из Грузии Зураб Карчава, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Грузии. Зураб Карчава признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным ведомства, установлено, что Карчава в 2022 году в качестве наемника в составе "военизированного формирования" выполнял приказы вышестоящих командиров и за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих ВС РФ. В настоящее время Барамидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия, грузия, донецкая народная республика, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина
Россия, Грузия, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Украина
Суд заочно вынес приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Украины

Наемник из Грузии Карчава заочно приговорен к 6 годам и 6 месяцам

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наемник из Грузии Зураб Карчава, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Грузии. Зураб Карчава признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, установлено, что Карчава в 2022 году в качестве наемника в составе "военизированного формирования" выполнял приказы вышестоящих командиров и за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих ВС РФ. В настоящее время Барамидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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РоссияГрузияДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваСергей ЛавровВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУкраина
 
 
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