https://ria.ru/20250721/naemnik-2030468059.html

Суд заочно вынес приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Украины

Суд заочно вынес приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Украины - РИА Новости, 21.07.2025

Суд заочно вынес приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Украины

Наемник из Грузии Зураб Карчава, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, он объявлен в международный розыск,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:07:00+03:00

2025-07-21T18:07:00+03:00

2025-07-21T18:07:00+03:00

россия

грузия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наемник из Грузии Зураб Карчава, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Грузии. Зураб Карчава признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным ведомства, установлено, что Карчава в 2022 году в качестве наемника в составе "военизированного формирования" выполнял приказы вышестоящих командиров и за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих ВС РФ. В настоящее время Барамидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20250721/prigovor--2030409980.html

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россия, грузия, донецкая народная республика, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина