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Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров при задержках поездов

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров при задержках поездов - РИА Новости, 21.07.2025

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров при задержках поездов

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров при задержках поездов на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), по предварительным данным, задержка... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T20:40:00+03:00

2025-07-21T20:40:00+03:00

2025-07-21T20:40:00+03:00

происшествия

москва

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московская межрегиональная транспортная прокуратура

московская железная дорога

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров при задержках поездов на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), по предварительным данным, задержка составляет от 2,5 до 3 часов, задержано 17 поездов дальнего следования на отправку и прибытие, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Ранее в понедельник в пресс-службе МЖД сообщали РИА Новости, что поезда Павелецкого направления, в том числе "аэроэкспрессы", следуют с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий, ряд электричек следуют по укороченным маршрутам для скорейшего ввода в график. Позднее в МЖД сообщили, что последствия непогоды в границах станции Павелецкая в Москве ликвидированы, поезда курсируют с установленной скоростью. "Юго-Западной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с длительной задержкой отправки и прибытия поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги. По предварительным данным, задержка составляет от 2,5 до 3 часов. Задержано 17 поездов дальнего следования на отправку и прибытие", - говорится в Telegram-канале ведомства. Пассажиры обеспечены местами для размещения и прохладительными напитками. Организован пункт приема граждан. В ведомстве уточнили, что на место выехал Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров, а также представители ОАО "РЖД".

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происшествия, москва, ржд, московская межрегиональная транспортная прокуратура, московская железная дорога