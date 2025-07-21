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МВД разъяснило правила получения виз для граждан из недружественных стран
МВД разъяснило правила получения виз для граждан из недружественных стран - РИА Новости, 21.07.2025
МВД разъяснило правила получения виз для граждан из недружественных стран
Категория визы не имеет значения для иностранцев из недружественных стран, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и хотят... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:36:00+03:00
2025-07-21T16:36:00+03:00
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россия
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Категория визы не имеет значения для иностранцев из недружественных стран, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и хотят переехать в нашу страну, рассказали в Главном управлении по вопросам миграции МВД. "Напоминаем, что согласно указу № 702 к кругу заявителей относятся граждане иностранных государств, включенных в перечень (недружественных) стран, и лица, постоянно проживающие в этих странах, желающие переехать в Россию для проживания, независимо от заявленной ими цели пребывания в Российской Федерации", — говорится в сообщении. Подать заявление на получение разрешения на временное проживание можно с любой действующей визой: единой электронной, туристической, частной, деловой. Получать специальную частную визу, предусмотренную указом № 702, необязательно. "Например, если иностранец, прибывший из недружественного государства, уже находится в России с туристической визой и хочет подать заявление на получение РВП, ему не нужно покидать Россию и получать специальную частную визу посла с пометкой "Указ № 702" и вновь въезжать по ней в Россию", — пояснили в ведомстве. Кроме того, добавили в МВД, срок действия визы или РВП продлевается на время рассмотрения заявления.
https://ria.ru/20250415/mvd-2011439612.html
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россия, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД разъяснило правила получения виз для граждан из недружественных стран
МВД: категория визы не имеет значения для граждан из недружественных стран
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Категория визы не имеет значения для иностранцев из недружественных стран, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и хотят переехать в нашу страну, рассказали в Главном управлении по вопросам миграции МВД.
"Напоминаем, что согласно указу № 702 к кругу заявителей относятся граждане иностранных государств, включенных в перечень (недружественных) стран, и лица, постоянно проживающие в этих странах, желающие переехать в Россию
для проживания, независимо от заявленной ими цели пребывания в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Подать заявление на получение разрешения на временное проживание можно с любой действующей визой: единой электронной, туристической, частной, деловой. Получать специальную частную визу, предусмотренную указом № 702, необязательно.
"Например, если иностранец, прибывший из недружественного государства, уже находится в России с туристической визой и хочет подать заявление на получение РВП, ему не нужно покидать Россию и получать специальную частную визу посла с пометкой "Указ № 702" и вновь въезжать по ней в Россию", — пояснили в ведомстве.
Кроме того, добавили в МВД, срок действия визы или РВП продлевается на время рассмотрения заявления.