https://ria.ru/20250721/mvd-2030351311.html
В МВД рассказали, как повысить безопасность данных на Android-устройствах
В МВД рассказали, как повысить безопасность данных на Android-устройствах - РИА Новости, 21.07.2025
В МВД рассказали, как повысить безопасность данных на Android-устройствах
В МВД дали рекомендации для повышения безопасности данных на телефонах с системой Android. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:29:00+03:00
2025-07-21T09:29:00+03:00
2025-07-21T10:44:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В МВД дали рекомендации для повышения безопасности данных на телефонах с системой Android. "Включать Wi-Fi автоматически: отключите, чтобы устройство не подключалось к небезопасным сетям без вашего ведома. Разрешить сети WEP: отключите, так как WEP считается устаревшим и небезопасным стандартом", — заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.Кроме того, рекомендуется при необходимости отключать Bluetooth, а функцию показа уведомлений и конфиденциальной информации включать только после разблокировки. Следует также установить тайм-аут экрана. "Разблокировка устройства: используйте PIN, пароль или графический ключ. Не используйте "Свайп" или "Отсутствует". Блокировка экрана: установите мгновенную блокировку после тайм-аута экрана и при нажатии кнопки питания", — поясняют правоохранители. В МВД советуют отключить доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений, которым они не нужны, удалить рекламный идентификатор, чтобы минимизировать таргетинг, запретить показ паролей, чтобы защититься от визуального перехвата, и передачу данных для диагностики. Рекомендуется также установить PIN для SIM-карты, включить сканирование приложений на наличие вредоносного ПО и запретить добавление пользователей с экрана блокировки, чтобы никто не мог создать нового пользователя без разрешения.
https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030332238.html
https://ria.ru/20250719/moshenniki-2030142702.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, как повысить безопасность данных на Android-устройствах
МВД: для безопасности данных на Android лучше отключить Wi-Fi и показ паролей
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В МВД дали рекомендации для повышения безопасности данных на телефонах с системой Android.
"Включать Wi-Fi автоматически: отключите, чтобы устройство не подключалось к небезопасным сетям без вашего ведома. Разрешить сети WEP: отключите, так как WEP считается устаревшим и небезопасным стандартом", — заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, рекомендуется при необходимости отключать Bluetooth, а функцию показа уведомлений и конфиденциальной информации включать только после разблокировки. Следует также установить тайм-аут экрана.
"Разблокировка устройства: используйте PIN, пароль или графический ключ. Не используйте "Свайп" или "Отсутствует". Блокировка экрана: установите мгновенную блокировку после тайм-аута экрана и при нажатии кнопки питания", — поясняют правоохранители.
В МВД советуют отключить доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений, которым они не нужны, удалить рекламный идентификатор, чтобы минимизировать таргетинг, запретить показ паролей, чтобы защититься от визуального перехвата, и передачу данных для диагностики.
Рекомендуется также установить PIN для SIM-карты, включить сканирование приложений на наличие вредоносного ПО и запретить добавление пользователей с экрана блокировки, чтобы никто не мог создать нового пользователя без разрешения.