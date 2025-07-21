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Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян
Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян - РИА Новости, 21.07.2025
Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян
Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:44:00+03:00
2025-07-21T11:44:00+03:00
2025-07-21T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России. “Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян”, - говорится в сообщении.
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россия, экономика, общество, мрот
Россия, Экономика, Общество, МРОТ
Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян
Минтруд: рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 млн россиян