https://ria.ru/20250721/mrot-2030378806.html

Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян

Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян - РИА Новости, 21.07.2025

Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян

Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:44:00+03:00

2025-07-21T11:44:00+03:00

2025-07-21T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России. “Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян”, - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/mrot--2026536077.html

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