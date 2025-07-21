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Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян - РИА Новости, 21.07.2025
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11:44 21.07.2025 (обновлено: 11:45 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mrot-2030378806.html
Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян
Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян - РИА Новости, 21.07.2025
Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян
Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России. РИА Новости, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России. “Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян”, - говорится в сообщении.
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россия, экономика, общество, мрот
Россия, Экономика, Общество, МРОТ
Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян

Минтруд: рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 млн россиян

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
“Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян”, - говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году
1 июля, 15:27
 
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