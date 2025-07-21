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МРОТ вырастет более чем на 20 процентов - РИА Новости, 21.07.2025
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11:38 21.07.2025 (обновлено: 12:04 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mrot--2030377844.html
МРОТ вырастет более чем на 20 процентов
МРОТ вырастет более чем на 20 процентов - РИА Новости, 21.07.2025
МРОТ вырастет более чем на 20 процентов
Рост минимального размера оплаты труда в 2026 году превысит 20 процентов, сообщили в пресс-службе Минтруда России. РИА Новости, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в 2026 году превысит 20 процентов, сообщили в пресс-службе Минтруда России.&quot;Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7 процента и составит 27 093 рубля&quot;, — говорится в сообщении.Его повышение напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян, уточнили в министерстве.Отмечается, что по законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48 процентов медианной заработной платы за минувший год.Ранее Владимир Путин поручил повысить этот показатель к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В этом году он составляет чуть более 22 тысяч рублей.
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мрот, россия, общество, экономика
МРОТ, Россия, Общество, Экономика
МРОТ вырастет более чем на 20 процентов

Минтруд: рост МРОТ в 2026 году составит 20,7 процента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник почтамта пересчитывает деньги
Работник почтамта пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в 2026 году превысит 20 процентов, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7 процента и составит 27 093 рубля", — говорится в сообщении.

Его повышение напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян, уточнили в министерстве.
Отмечается, что по законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48 процентов медианной заработной платы за минувший год.
Ранее Владимир Путин поручил повысить этот показатель к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В этом году он составляет чуть более 22 тысяч рублей.
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