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МРОТ вырастет более чем на 20 процентов

МРОТ вырастет более чем на 20 процентов - РИА Новости, 21.07.2025

МРОТ вырастет более чем на 20 процентов

Рост минимального размера оплаты труда в 2026 году превысит 20 процентов, сообщили в пресс-службе Минтруда России. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:38:00+03:00

2025-07-21T11:38:00+03:00

2025-07-21T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в 2026 году превысит 20 процентов, сообщили в пресс-службе Минтруда России."Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7 процента и составит 27 093 рубля", — говорится в сообщении.Его повышение напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян, уточнили в министерстве.Отмечается, что по законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48 процентов медианной заработной платы за минувший год.Ранее Владимир Путин поручил повысить этот показатель к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В этом году он составляет чуть более 22 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250701/mrot--2026536077.html

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мрот, россия, общество, экономика