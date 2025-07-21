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Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано - РИА Новости, 22.07.2025
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12:58 21.07.2025 (обновлено: 12:58 22.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mosvodostok-2030595313.html
Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано
Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано - РИА Новости, 22.07.2025
Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано
Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано, движение транспорта осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале ГУП... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-21T12:58:00+03:00
2025-07-22T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано, движение транспорта осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". Ранее в дептрансе сообщили, что движение временно перекрыто на Шмитовском проезде в районе дома 32, строение 6 из-за погодных условий. "Временное скопление воды на Шмитовском проезде ликвидировано. Специалисты "Мосводостока" выполнили откачку воды. В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано

Мосводосток: временное скопление воды на Шмитовском проезде ликвидировано

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники ГУП "Мосводосток"
Сотрудники ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники ГУП "Мосводосток" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано, движение транспорта осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".
Ранее в дептрансе сообщили, что движение временно перекрыто на Шмитовском проезде в районе дома 32, строение 6 из-за погодных условий.
"Временное скопление воды на Шмитовском проезде ликвидировано. Специалисты "Мосводостока" выполнили откачку воды. В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводосток
 
 
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