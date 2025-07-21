https://ria.ru/20250721/mosvodostok-2030595313.html

Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано

Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано - РИА Новости, 22.07.2025

Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано

Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано, движение транспорта осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале ГУП... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-21T12:58:00+03:00

2025-07-21T12:58:00+03:00

2025-07-22T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временное скопление воды на Шмитовском проезде в Москве ликвидировано, движение транспорта осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". Ранее в дептрансе сообщили, что движение временно перекрыто на Шмитовском проезде в районе дома 32, строение 6 из-за погодных условий. "Временное скопление воды на Шмитовском проезде ликвидировано. Специалисты "Мосводостока" выполнили откачку воды. В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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