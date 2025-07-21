https://ria.ru/20250721/most-2030348153.html

У Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин

У Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин - РИА Новости, 21.07.2025

У Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин

Очередь у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла до 1250 машин, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на переходе. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:12:00+03:00

2025-07-21T09:12:00+03:00

2025-07-21T17:21:00+03:00

республика крым

тамань (станица)

керчь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Очередь у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла до 1250 машин, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Ожидание — более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Ожидание — около часа", — говорится в сообщении на 09:00 мск. Часом ранее проезда через мост ждали около 1200 машин, из них тысяча — со стороны Кубани. Крымский мост открыт для проезда легковых машин и туристических автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через новые регионы.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

https://ria.ru/20250604/rogov-2020977645.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

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республика крым, тамань (станица), керчь, общество