https://ria.ru/20250721/most-2030348153.html
У Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин
У Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин - РИА Новости, 21.07.2025
У Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин
Очередь у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла до 1250 машин, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на переходе. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:12:00+03:00
2025-07-21T09:12:00+03:00
2025-07-21T17:21:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Очередь у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла до 1250 машин, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Ожидание — более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Ожидание — около часа", — говорится в сообщении на 09:00 мск. Часом ранее проезда через мост ждали около 1200 машин, из них тысяча — со стороны Кубани. Крымский мост открыт для проезда легковых машин и туристических автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через новые регионы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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республика крым, тамань (станица), керчь, общество
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Общество
У Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин
Очередь машин у Крымского моста выросла до 1590